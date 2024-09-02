Точний удар по "Газпрому" чи захоплення села Нью-Йорк. Що є "стратегічним" для західних ЗМІ? – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у традиційному тижневому огляді війни жорстко критикує західні ЗМІ та аналітиків за те, що кожен російських чих чи захоплення українського села вони називаються стратегічним, у той час як Курську наступальну операцію вважають проблемою для України. Він також зазначає, що попри просування росіян на Покровському напрямку, їхні сили зазнають колосальних втрат. Не оминув О'Брайен увагою і велику атаку українців на російські енергетичні об'єкти цими вихідними.

Я починаю цей звіт з обговорення слова "стратегічний" у контексті його використання в російсько-українській війні. Здається, існує фундаментальне нерозуміння цього слова, і майже все, що росіяни намагаються захопити, миттєво називається стратегічним (що, здається, є протилежною ситуацією для України). Ба більше, сьогодні вранці ми отримали кілька цікавих повідомлень про те, що насправді може кваліфікуватися як стратегічна кампанія (хоча вона отримує менше висвітлення, ніж село на Донбасі).

російський енергетичний об'єкт у вогні, на північ від москви.

Залишається фундаментальне нерозуміння того, що має значення під час війни, і це заслуговує на певні роздуми.

Як зловживають словом "стратегічний". Чому західні ЗМІ помиляються і роблять це ще до повномасштабного наступу

Покровськ "стратегічно" важливий. Ви маєте це знати, оскільки преса наголошує на цьому вже кілька місяців поспіль. У п'ятницю Financial Times опублікувала ще одну статтю, яка чітко про це говорить.

Financial Times, 30 серпня 2024 року.

Це свідчить про надмірне використання і неправильне розуміння слова "стратегічний", яке, схоже, є скороченням для позначення кожного місця, на яке націлена російська армія. Справді, у цій війні, мабуть, не було слова, яке б використовувалося і розумілося так неправильно як слово "стратегічний". Стратегічний не означає важливий, цікавий чи навіть добре відомий, він означає щось настільки важливе, що суттєво змінює довгострокове планування і ведення війни. Щось "стратегічне" є настільки важливим, що якщо одна сторона забирає це в іншої, ефект буде настільки великим, що змінить хід і динаміку всього конфлікту.

Якщо вам потрібен приклад – Київ є стратегічним. Це, безумовно, найбільше українське місто, резиденція уряду, повна військової промисловості тощо. Ви також можете стверджувати, що Харків має стратегічне значення через його розмір, промисловість, історичне значення тощо.

Стратегічними є й інші речі, окрім географічного розташування. Якщо щось змінює те, наскільки і в якій кількості Україна отримує військову підтримку від своїх партнерів, це є стратегічним. Якщо Україна може матеріально знищити великий відсоток російського видобутку нафти – це стратегічно важливо. Якщо росія може знищити українську здатність виробляти електроенергію цієї зими – це стратегічно важливо.

Зверніть увагу: дивіться нижче повідомлення про українську кампанію проти російської енергетики, яка, безумовно, може мати стратегічне значення.

Інакше кажучи, стратегічне місто чи об'єкт дійсно має значення, оскільки може змінити весь баланс війни.

Однак, коли йдеться про російські військові наступальні дії на Донбасі (на неймовірно малій території, яка не має стратегічного значення), слово "стратегічний" розкидалося, мов дешева цукерка, у спосіб, який не має жодного сенсу, і, відверто кажучи, стає все більш смішним.

Починаючи з атаки на Сєвєродонецьк у 2022 році, росіяни, як кажуть, атакували і захопили всі ці стратегічні місця (часто просто прославлені міста), які майже не здатні вплинути на довгострокову траєкторію війни.

Wall Street Journal, червень 2022 року.

Відтоді кількість міст, названих стратегічними, зросла в геометричній прогресії, включивши Бахмут, Авдіївку, Нью-Йорк, Торецьк, Часів Яр та Покровськ. Всі ці назви походять від найбільших, найавторитетніших і найвідоміших ЗМІ на Заході.

NPR, травень 2023.

Washington Post, лютий 2024 року.

Reuters, серпень 2024.

New York Times, серпень 2024 року.

New York Times, травень 2024 року.

Це межує з безвідповідальністю. Більшість із цих міст були майже порожніми, коли за них велися бої, в них не було жодної працюючої промисловості тощо. Деякі з них настільки малі, що їх важко назвати містами. Ідея про те, що Нью-Йорк можна назвати стратегічно важливим – це просто провал освіти (і образа для читачів видань, які про це говорять).

Жодне з цих міст і близько не має "стратегічного" значення. Сєвєродонецьк, Бахмут та Авдіївка були взяті росіянами (величезною ціною), і це майже не вплинуло на здатність України вести війну. Це не вплинуло на кількість солдатів, яких Україна могла набрати і навчити, на кількість обладнання, яке Україна могла виготовити або отримати від своїх союзників тощо.

Однак такий вид навішування ярликів має вплив. Він створює уявлення про масивний російський паровий каток, який забирає все, що йому заманеться – особливо місця "стратегічного" значення. Натомість ми маємо одні з найповільніших і найбільш руйнівних просувань у сучасній військовій історії, які завдають надзвичайної шкоди силам, які наступають.

З іншого боку, те, що рідко називають "стратегічним" (або принаймні мені важко знайти таке визначення), – це український наступ на Курську область. Його подають як величезний ризик, який явно обертається проти України, оскільки росія просувається вперед (болісно повільно) в тому, що вважається фактично стратегічною зоною. Інакше кажучи, у висвітленні та аналізі війни переважно беруться дві області приблизно однакового розміру (насправді Україна, ймовірно, захопила більше землі) і стверджується, що одна з них має стратегічне значення, а інша – ні.

Можна сказати, що це і є основна логіка висвітлення війни зараз.

Чому ж ці звіти та аналіз є особливо згубними? Тому що в них закладено припущення, що росія може в принципі забрати назад окуповані Україною землі, коли захоче, а Україна не зможе звільнити землі, які захопила росія. Це базове припущення прозвучало в низці різних статей. Заголовок у New York Times на цю тему був найпопулярнішим з тих, що я бачив, який головно припускав, що "вигнати" Україну з росії – це просте питання для путіна, і саме йому вирішувати, коли це зробити.

New York Times, серпень 2024 року.

Я ще говоритиму про це, але чим довше українці залишатимуться на захоплених ними частинах росії і будуватимуть оборону, тим складніше росіянам буде витіснити їх назад. Для росіян це стане ще однією справою з масовими жертвами – саме тому, що вони реагують так повільно і дають українцям час. І все ж, така ситуація зображується як російський вибір. Це дивно.

Інакше кажучи, те, як все це зображується, базується на баченні російського військового потенціалу і сили над Україною, які не були продемонстровані ніде у цій війні. Насправді ми регулярно бачимо те, що відбувається.

З літа 2022 року Україна відвоювала у російських військ набагато більше території, ніж росія відвоювала в України.

Україна здатна організовувати і проводити такі операції, як Курська наступальна операція, на вищому рівні, ніж росіяни, наприклад, під час Харківської наступальної операції (ледь помітна на карті вище).

Україна зробила це, бувши жорстко обмеженою своїми партнерами в системах, які їй надаються, і в тому, як вони можуть бути використані.

росія, по суті, може використовувати будь-яку систему, яку вона хоче, у будь-який спосіб, щоб спробувати досягти своїх цілей.

Таке зловживання певними фразами, що стосуються війни, підкреслює системну проблему, яка, я б сказав, існувала в аналізі російських і українських збройних сил ще до повномасштабного вторгнення. Це одна з причин, чому я брав участь у детальному дослідженні, щоб спробувати проаналізувати помилки. Якщо ви хочете знати більше, я можу сказати, що ми з професором Еліотом Коеном презентуємо нашу публічну доповідь на цю тему 24 вересня.

Ви можете дізнатися більше подробиць в анонсі CSIS.

російський наступ на Покровськ. Незабаром ви почуєте про "стратегічне" місто Курахове

Ситуація перед Покровськом дійсно важка для українців і росіян. Останні просуваються в цьому напрямку вже протягом кількох місяців, і, схоже, саме там вони зосередили свої резерви, витратили значну частину своєї артилерії тощо. За останній тиждень вони просунулися ще трохи більше ніж на півтори милі ближче до Покровська.

Ось якою була ситуація минулої неділі.

А ось така ситуація склалася цієї неділі:

Де росіяни просувалися трохи швидше, так це на південь від виступу (на 3,2 км).

(До речі, незабаром ви почнете чути про "стратегічне" місто Курахове).

Ситуація із силами обох сторін на цій ділянці явно не найкраща. Різниця полягає в тому, що українці відкрито обговорюють свою ситуацію, а росіяни – ні (в цьому випадку західна преса, схоже, зосереджується на українській ситуації). Найбільш яскрава і протверезлива оцінка надійшла від аналітика Deep State (українська картографічна та аналітична група, чиїми мапами я користуюся).

Він говорив про те, що українське командування втрачає контроль над територією, а росіяни просуваються вперед великими силами.

Тиск, безумовно, здається надмірним, оскільки росіяни повертаються до тих видів штурмів, які вони використовували в Бахмуті та Авдіївці. Стверджується, що саме тут росія спрямовує більшість своїх резервів. І все ж просування вперед залишається повільним. Попри всі розмови про те, що росіяни значно просунулися відтоді, як українці розпочали Курську операцію, варто поглянути на це в перспективі. Територія, захоплена російськими силами за 25 днів після Курської наступальної операції, можливо, трохи більша, ніж за 25 днів до наступу, але йдеться про невелику кількість кілометрів.

Якби Україна кинула всі війська, які у неї були, щоб зупинити ці м'ясні атаки, і здебільшого досягла успіху, стратегічна ситуація була б гіршою. Це те, що позбавляє сенсу нападки на рішення Києва атакувати під Курськом. Це могло б трохи сповільнити російські атаки, але втратило б переваги, які українці здобули завдяки Курській наступальній операції.

Ось, наприклад, карта станом на 6 серпня, день початку українського наступу.

Ось точно така ж карта сьогодні.

Ситуація, що склалася станом на зараз, набагато більше відповідає інтересам України. Вона втратила трохи більше території на Донбасі, але тепер окупувала набагато більшу частину самої росії. Крім того, вона викрила порожнечу російських ядерних погроз, забезпечила більший захист для Сум тощо.

Надзвичайно точний удар по "Газпрому". Україна, можливо, здійснила найбільшу в історії атаку безпілотників на росію

У неділю вранці надходили повідомлення і фотографії про те, що може бути найбільшою атакою українських безпілотників дальнього радіусу дії за всю війну. російські джерела стверджують, що по всій росії було використано понад 100 українських БПЛА, і серед цілей були деякі великі енергетичні об'єкти. Є кілька відео та фотографій цієї атаки. На одному з найцікавіших – надзвичайно точний удар по нафтопереробному заводу "Газпрому" в москві.

Крім того, і це потенційно ще більше турбує путіна, українці, схоже, влучили в електростанцію у Підмосков'ї.

Як показала війна, атака на енергетичну інфраструктуру є надзвичайно ефективною. росіяни задіяли величезну кількість свого найдорожчого високотехнологічного обладнання для того, щоб знищити українську енергетику. Так, ракетно-безпілотна атака минулого тижня, найбільша за час війни, була спрямована саме проти української енергетики.

Українці зараз завдають удару у відповідь. І вони завдають удару у відповідь у ситуації, коли стверджують, що виробляють все більше і більше систем великої дальності.

Однією зі сфер, де росіяни справді зазнали труднощів у цій війні, є протиповітряна оборона об'єктів, віддалених від російського кордону. Українці успішно атакували нафтопереробні заводи і навіть стратегічні аеродроми за сотні кілометрів від України.

Проблема, з якою, ймовірно, стикається росія, полягає в тому, що вона є настільки великою країною, що захистити всі інфраструктурні об'єкти дуже складно. До того ж російське керівництво надає пріоритет війні в Україні, де, схоже, розгорнуто багато їхніх систем.

Якщо українці мають можливість масово виробляти системи великої дальності і можуть загрожувати енергопостачанню великих російських міст, таких як москва, це матиме стратегічний вплив. Це може спричинити масову переорієнтацію російської протиповітряної оборони. Це також може поставити путіна у справжній глухий кут щодо того, що робити. Його правління ґрунтується на баченні сили і на тому, що він пообіцяв російському народу, що війна не змінить їхнього основного способу життя.

Зараз ми не знаємо, чи здатні українці провести таку кампанію (хоча вони звучать впевнено). Якщо вони це зроблять, то це буде справді стратегічна кампанія.

На відміну від ситуації біля села Нью-Йорк.

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