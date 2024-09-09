Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у традиційному тижневому огляді звертає увагу на три теми. Він наголошує, що ЗМІ та експерти на Заході продовжують підтримувати наратив путіна про ситуацію на фронті та заперечувати успіхи, про які говорить Зеленський. Також О'Брайен акцентує увагу на успішності російської інформаційної війни, згадавши про нещодавнє розслідування ФБР, яке викрило фінансування кремлем трампівських лідерів думок. І, як і інші свідомі експерти, він радить адміністрації краще мовчати, а не "висловлювати співчуття" про думки і молитви з українцями.

Якщо ви пропустили, ми з Миколою Бєлєсковим випустили наш останній подкаст, в якому досить детально обговорили ситуацію на Донбасі та у Курській області. Крім того, ми обговорили зміни в уряді, які здійснює президент Зеленський, а також нинішній (досить сумний) стан політики США щодо України. Будь ласка, послухайте.

Я розповім про ситуацію на фронті, але оскільки вона висвітлена у подкасті, я подумав, що також розкажу про те, як цю ситуацію обговорюють. Зокрема, цей тиждень якнайкраще підходить для того, щоб обговорити успіхи російської інформаційної війни – гнітючі успіхи.

Захоплений російський танк у Курській області.

Західні ЗМІ: Наратив путіна підтримується, наратив Зеленського спростовується

Цього тижня путін і Володимир Зеленський виступили з публічними заявами про сухопутну війну і стратегічний вибір на сучасному етапі. Зокрема, вони представили два дуже різних аналізи української Курської наступальної операції. На них варто звернути увагу, оскільки те, що говорить путін, широко розповсюджується у західній пресі, а те, що говорить Зеленський, широко висміюється. Це трохи лякає: західна преса переважно говорила саме те, що відповідало інтересам путіна, ще до того, як він щось сказав, і підривала інтереси Зеленського. По суті, путін захопив більшу частину наративу, і елементи західної преси наводять його аргументи (звісно, мимоволі).

путін насправді повинен пояснити реальну проблему: той факт, що українці не тільки вторглися в росію в рамках Курської наступальної операції і захопили значну частину території (більше території, ніж росія захопила в України за останні 6 місяців), але й те, що росіяни виявилися безсилими навіть спробувати витіснити українців назад. І чим довше вони намагатимуться, тим складніше це буде зробити.

Такий розвиток подій викликає глибоке занепокоєння у путіна (принаймні мав би викликати). Пояснення путіна зводилося до того, що Донбас є більш важливим і що росія має там великі успіхи. Ось що путін сказав про Донбас в інтерв'ю Reuters:

Україна послабила свою оборону в інших місцях і дозволила росії прискорити своє просування в східну частину Донбасу, повторивши, що головною метою москви було взяти під повний контроль Донбас. "Мета ворога полягала в тому, щоб змусити нас нервувати і хвилюватися, перекидати війська з одного сектора в інший і зупинити наш наступ на ключових напрямках, найперше на Донбасі. Чи вдалося це зробити? Ні", – заявив путін.

Коли справа дійшла до Куршини, путін намагався подати ситуацію двояко. Спочатку він заявив, що "священним обов'язком збройних сил" є повернення всієї російської території, але потім сказав, що тепер цього не станеться (що, скоріше, підриває священну вимогу). Ба більше, він відверто збрехав, заявивши, що росіяни почали відтісняти українців у Курській області (насправді українці просунулися вперед у кількох місцях).

Однак точність була не головною – важливо було спробувати пояснити російську поразку під Курськом, і ось тут починається найцікавіше/найвитверезливіше. путін і його радники переважно пояснюють свою поразку тими ж словами, що і західні ЗМІ. Знову ж таки, з тієї ж історії.

Хоча вторгнення у Курську область стало ганьбою для путіна і вищого військового керівництва, російські офіційні особи зараз зображують його як одну з найбільших тактичних помилок Києва у війні, кажучи, що воно зв'язало тисячі військ без реальної користі для справи. "Перекинувши в ці прикордонні з нами райони досить великі і добре підготовлені підрозділи, противник послабив себе на ключових напрямках, а наші війська прискорили наступальні операції", – сказав путін.

Зеленський, зі свого боку, заявив, що Курська наступальна операція багато чого дала Україні. По-перше, вона змінила ситуацію з росією, призупинила можливий російський наступ на Суми і забезпечила додаткову безпеку для України в цьому регіоні.

"Він [путін] готувався розпочати новий наступ на наше місто Суми, а ми перевернули ситуацію і своїм контрнаступом штовхаємо війну в росію", – сказав Зеленський.

Цей коментар слідує за попередніми, в яких Зеленський окреслив переваги для України. Серед них – можливість створити й утримувати буфер в росії (багато переваг) і відволікання російських сил.

І справді, деякі з переваг Зеленського були досягнуті. Вони забезпечили більшу безпеку для Сум, вони створили велику окуповану територію всередині росії. І вони змусили росіян відволікти сили. Зеленський стверджує, що на Курщину було відправлено до 60 000 російських військових, але навіть якщо це половина від цієї кількості, то 30 000 не вистачає для Донбасу.

І все ж деякі ЗМІ, здається, вхопилися за одну річ, що поки що жодні російські війська не були спеціально виведені з Донеччини і відправлені до Курської області. Це дуже дивне твердження. Втрати росії настільки великі, що головне – обмежити нові війська, які можуть бути відправлені на Донбас, і якщо росіянам довелося відправити на Курщину щонайменше 30 000 солдатів, то цього було досягнуто.

Отже, західна преса протягом останніх кількох тижнів подавала всім саме ту лінію, яку кремль хотів, щоб вони прийняли. Минулих вихідних я вже згадував про статті у New York Times і Financial Times, на які звернув увагу.

Водночас відбуваються регулярні нападки на наратив Зеленського, як-от цей дивний аналіз у The Economist. Стверджувати, що головна перевага Курської області в тому, що це принизило росіян (хоча набагато більше), і водночас говорити, що українська лінія "руйнується" на Донбасі, – це образа для читачів видання. Насправді вона тримається краще.

У певному сенсі успіх російської інформаційної війни навряд чи є несподіванкою, але він все одно пригнічує. путін намагається частково виправдати власну невдачу на Курщині, і західна преса дала йому для цього достатньо аргументів. Реальність така:

росіяни не хочуть, щоб українці окупували російську територію, але вони просто не можуть нічого вдіяти. Також зовсім не зрозуміло, чи є у них ресурси, щоб повернути ці землі назад у будь-який момент у найближчому майбутньому.

російське просування на Донбасі спочатку було дещо швидшим (на неймовірно малій ділянці), але цього тижня помітно сповільнилося в напрямку Покровська. росіяни навряд чи наблизилися до міста ближче, аніж тиждень тому.

Ось найсвіжіша карта Deep State про ситуацію під Покровськом.

А ось карта рівно тиждень тому.

Як бачите, просування в напрямку Покровська майже повністю зупинилося, і тепер російські війська починають поступове і дороге просування на південь (як я вже казав, незабаром ви почуєте про "стратегічно" важливе місто Курахове). Ба більше, з'являються повідомлення про те, що українці проводять певні контратаки на Донбасі. Зокрема, вони здійснили невеликі просування в районі Нью-Йорка. А росіяни насправді мають проблеми зі збором своїх резервів у цьому районі, щоб продовжувати кампанію. Вони втрачають велику кількість сил заради дуже невеликих досягнень і фактично визнають, що не можуть відвоювати свою територію. Можливо, це жахлива стратегічна позиція, але путін принаймні знає, що його аргументам довіряють у репортажах.

Він не може "звільнити" Курську область – це російська поразка, яку він відчайдушно розкручує як успіх, і це не піддається достатньому сумніву.

Хрестоматійний приклад того, як росіяни заволоділи розумом MAGA. Як путін вдало інвестував у операції впливу

У середу вийшла захоплююча історія, яка висвітлила, як росіяни намагалися маніпулювати громадською думкою США, зокрема, впливаючи на крило Трампа в Республіканській партії (хоча і поширюючись звідти), спрямовуючи величезні гроші "мимовільним" впливовим особам MAGA. Було оприлюднено федеральний обвинувальний акт, в якому детально описано, як росіяни спрямовували гроші непересічним прихильникам MAGA для створення жорстко антиукраїнського та надзвичайно позитивного проросійського контенту.

Система працювала наступним чином. RT (Russia Today), російська медіамережа, що фінансується державою, заплатила багато мільйонів доларів (було згадано 10 мільйонів доларів) неназваній медіакомпанії, що базується в штаті Теннессі. Ця неназвана медіакомпанія, як прямо говориться у багатьох історіях, має досить дивну схожість з Tenet Media. Tenet є домом для деяких із найефективніших медіаінфлюенсерів MAGA, включаючи Тіма Пула, Дейва Рубіна та Бенні Джонсона.

Тут стає ще цікавіше. Усі троє стверджують, що не мали жодного уявлення про те, що отримували гроші від росіян через Tenet (якщо Tenet – компанія, згадана у федеральному обвинувальному акті), та що вони стали жертвами російської змови.

Як би там не було, всі вони (і всі з Tenet) роками виступали з крайніми антиукраїнськими коментарями. Тім Пул, можливо, найекстремальніший із них, заявив, що саме жінки підтримують війну в Україні, тому що хочуть отримати виплати у зв'язку із загибеллю членів їхніх родин. Бенні Джонсон, з іншого боку, переважно повторює пункт за пунктом російський наратив про війну. Її розпочало НАТО, уряд Зеленського в критичному стані, США не повинні допомагати Україні тощо.

Трамп навіть з'явився на подкасті Тіма Пула, де значну частину часу присвятив тому, що підтримка України була марною тратою грошей, і взагалі, що Європа не заслуговує на підтримку США. Ось посилання на стенограму, а нижче – уривок.

І, звичайно, всі звичайні підозрювані з'являлися на шоу Tenet. І було цікаво спостерігати за їхньою реакцією. Девід Сакс – завжди чудовий індикатор того, як почуваються найзапекліші пропутінці, не заперечував звинувачень, лише крізь пальці дивився на них і запитував: "А як щодо українського впливу?"

До речі, Сакс завжди заперечував, що росія коли-небудь вчиняла воєнні злочини в Україні.

Зрештою, це має стати однією з найуспішніших операцій російського впливу за останні роки. Всього за 10 мільйонів доларів вони придбали одну з найгучніших і найвпливовіших медіагруп MAGA. І завдяки цьому навіть змогли заманити Трампа на шоу.

І знаєте що – ніхто не заперечує, що це сталося. Вони лише заперечують, що знали, що їм платили росіяни. Це, безумовно, цікаве твердження, оскільки вони, по суті, повторювали російські тези, але я дозволю кожному скласти власну думку з цього приводу.

Надалі буде цікаво подивитися, чи залишаться ці впливові особи на тих самих позиціях. Якщо так, то це стане ознакою майже повного поглинання російського наративу у всесвіті MAGA. Якщо він і надалі залишатиметься домінуючим, навіть після того, як буде доведено, що росіяни заплатили за це, можна буде сказати, що вони перемогли. MAGA – їхня, причому за дуже низьку відносну ціну.

Я говорив це багато разів, але ще раз повторюю, що путін отримав набагато більше користі від мільйонів, витрачених на операції впливу, ніж від мільярдів, які виділив на свої переоцінені збройні сили. 10 мільйонів доларів – це приблизна вартість двох танків Т-90, які на сучасному полі бою довго не протримаються.

Ця історія ще раз підтверджує, наскільки ефективною є російська інформаційна війна.

Краще мовчати. США повинні припинити висловлювати лише солідарність

Минулого тижня росіяни продовжили свою кампанію бомбардувань українських міст. Вони завдали ударів по Львову та Полтаві, і в обох випадках це призвело до жертв серед цивільного населення. Це були одні з найбільш руйнівних російських атак за весь час війни.

Львівські будинки після влучання російських ракет 3-4 вересня.

Уряд США, як завжди, реагує на такі напади висловленням солідарності. Про це було повідомлено у соцмережі Х після нападів у Полтаві.

Як казали інші, це схоже на те, як політик висловлює "думки і молитви" після стрілянини в американській школі, але водночас каже, що він задоволений нинішніми більш м'якими законами про зброю. США могли б зробити більше, щоб спробувати обмежити і перешкодити цим нападам, але вони вирішили не робити цього. Тому краще просто мовчати.

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