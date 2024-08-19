Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен аналізує три важливі аспекти: наступ українців у Курській області, повітряну кампанію українських сил проти російських аеродромів та продовження російських мікропросувань на Донбасі. Він дорікає західним аналітикам за критику та недооцінку українського наступу на Курщині та переоцінку зусиль росії на Донбасі.

Це був щонайменше цікавий тиждень у зв'язку з українським наступом на росію. Хоча більша частина американської преси, схоже, подає те, що відбувається, в негативному ключі, все, що я можу сказати, це те, що українці, з якими я контактую, цілком задоволені операцією, вважають, що вона знаходиться в процесі досягнення деяких важливих стратегічних цілей, вже поставила російське керівництво в скрутне становище і висвітлила деякі важливі недоліки у російських збройних силах. Буде обговорено ще два моменти. Українці продовжують свою кампанію проти російських аеродромів, що заслуговує на увагу, а росіяни продовжують свої мікродосягнення, про які повідомляють у дуже дивний спосіб.

Початкові цілі Курської наступальної операції набувають форми? Чому незадоволені західні аналітики

Українські військові повернулися в Україну після участі в операціях на Курській дузі.

Український наступ в росії за 11 днів зайняв приблизно стільки ж території, скільки росіяни захопили в Україні у 2024 році, і якщо так піде далі, то буде ще більше. Курська дуга, яку зайняли ЗСУ, неухильно розширювалася цього тижня, просуваючись на північ, схід і захід. Ось консервативна карта того, що українці утримували минулої неділі.

Ось та ж карта в останній ітерації: так ви можете побачити зони розширення.

ЗСУ закріпилися в Суджі як на плацдармі й наступають у всіх напрямках. Ба більше, за останні кілька днів сталося дещо надзвичайно цікаве: українці почали руйнувати мости через річку Сейм, які контролюють доступ на російську територію на захід від виступу, який українці вже вирізали. Українські військово-повітряні сили навіть опублікували фотографії одного з мостів після того, як він був зруйнований.

Це дійсно корисна карта місцевості, яка постраждала від руйнування мостів (поки що виглядає так, що один із мостів зруйнований, а інший настільки сильно пошкоджений, що не може приймати транспортні засоби). Можна припустити, що третій буде підірваний найближчим часом.

Зверніть увагу, що смугаста зона – це територія, яку забезпечували мости, зеленувато-коричнева – територія, яку зараз захопила Україна, жовто-коричнева – Україна, а рожева – росія.

Якщо українцям вдасться унеможливити перекидування росіянами військ на південь від Сейму (смугаста зона), вони, як мінімум, забезпечать безпечний фланг для свого наступу. російська армія має велику чисельність і потребує значного матеріально-технічного забезпечення для проведення операцій. Без мостів важко уявити, як росіяни будуть постачати необхідні сили, щоб ефективно утримувати цю територію мілітаризованою.

Інший варіант полягає в тому, що українці можуть спробувати зайняти всю цю територію як частину дуже великого виступу. Це дало б їм великий шматок землі для торгівлі, змусило б росію відволікати все більше і більше військ для захисту власної території тощо. Це також забезпечило б більшу безпеку для Сум тощо.

Західні аналітики роблять чимало здогадок про цілі України. Багато з них, схоже, для того, щоб виправдати власну нездатність аналітичних спільнот зрозуміти, що відбувається, тим більше, коли спочатку це було розкритиковано як показовий рейд, який, в кращому випадку, зашкодить українським військовим зусиллям. Наразі я думаю, що ми можемо сміливо сказати, що західна аналітична спільнота має свої недоліки. Замість цього я надам вам українське пояснення того, що відбувається – від Андрія Загороднюка (з яким я також говорив перед минулотижневим оновленням). Андрій – колишній міністр оборони України і наразі керує українським аналітичним центром стратегічних досліджень. Він дав інтерв'ю Атлантичній раді.

Андрій каже, що операція була розроблена, щоб скористатися тим фактом, що у росії мало резервів (що очевидно з того, як росіяни відреагували на цей наступ), і що врешті-решт росіянам доведеться відволікти сили, щоб спробувати зупинити українців.

Наразі реакція росії свідчить про те, що українські припущення були правильними. росіяни майже не розгорнули війська на власному кордоні (як це не дивно) і поки що намагаються зібрати сили зсередини росії, зокрема призовників, щоб спробувати контролювати ситуацію. Звісно, ці спроби не увінчалися успіхом, і багато призовників вже потрапили в український полон.

Однак розрізнений характер російської реакції свідчить про те, що їхній уряд не хоче визнати реальність ситуації, в яку він потрапив. Або їм доведеться відправити великі сили, щоб спробувати стримати українців, або вони фактично дозволять Україні створити великий і обороноздатний плацдарм на території росії, з якого українці можуть розпочати операції в будь-який час. Той факт, що росіяни не поспішають з відповіддю, свідчить про їхню системну слабкість у командуванні та контролі, і це добре для України.

Дійсно, те, що ми бачимо в цьому випадку, є вражаючим контрастом з наступом росіян на Харківщину, де українці діяли швидко, щоб стримати свого ворога.

Отже, наступ просувається успішно. Україна відрізає значну частину російської території на своєму кордоні, яку вона може утримувати і постачати, руйнуючи здатність росії отримувати логістику на більшу частину цієї території, і Україна захоплює велику кількість полонених, зокрема призовників, які створюють особливу дилему для путіна. Ба більше, російська реакція залишається повільною і розрізненою.

Саме тому українці, з якими я розмовляю, більш ніж задоволені останнім тижнем Курської наступальної операції, навіть якщо деякі західні аналітики не задоволені.

Весела ніч на російських аеродромах. Найсильніша атака з початку війни

Примітним в українському наступі на Курськ є те, що він відбувається паралельно з українською кампанією з нанесення ударів по російських аеродромах. Цього тижня українці розпочали, як вони стверджують, найбільшу скоординовану атаку БПЛА на російські аеродроми. Як повідомляється, були зроблені знімки з висоти чотирьох миль.

російський аеродром, пошкоджений після атак минулого тижня.

Неназваний український чиновник сказав таке:

Це була наша найсильніша атака з початку війни. Весела ніч сьогодні на аеродромах Воронежа, Курська, Саваслейки і Борисоглєбська – аеродромах, звідки російські літаки бомбардують наші прифронтові міста нестримними глибинними бомбами.

Така координація між наступальною кампанією та кампанією зі знищення аеродромів є корисною. Знову ж таки, бази, на які спрямовані удари, схожі на ті, з яких росіяни запускають планерні бомби (один з їхніх найефективніших видів зброї). Українцям надзвичайно важко збити ці планерні бомби – тому вони намагаються пошкодити бази, з яких ті запускаються.

Чи працює це? Ми не можемо сказати. Що я не бачив, так це ознак багатьох великих російських атак з використанням планерних бомб проти української Курської наступальної операції. Якщо ці атаки допомагають – це добре.

російські мікропросування тривають. Втім, західні ЗМІ продовжують лестити росіянам

росіяни продовжують робити те, що вони робили на Донбасі, але якщо почитати західну пресу, то можна подумати, що вони просуваються швидше і ефективніше. The New York Times написала один із найкращих прикладів аналізу з переоцінкою здобутків цього просування, в якому фактично ніколи не обговорюються відносні темпи просування, зокрема скільки часу потрібно для досягнення певних віх тощо. Ось як починалася стаття:

російські війська наближаються до стратегічного східноукраїнського міста Покровськ, згідно з картами поля бою з відкритих джерел, що ставить під сумнів сподівання України на те, що її новий наступ на захід росії змусить москву зменшити масштаби своїх атак на інших ділянках поля бою. Захопивши кілька сіл у цьому районі і просунувшись уздовж залізничної лінії, російські війська зараз перебувають приблизно у восьми милях від Покровська, одного з головних оборонних опорних пунктів України в Донецькій області, згідно з картами, які базуються на бойових відеозаписах і супутникових знімках.

Ідея про те, що російські війська "наближаються" до Покровська, мала б більше сенсу, якби її розглянути в перспективі. Це карта Deep State станом на 16 серпня, на якій росіяни насправді знаходяться далі від Покровська – приблизно на 17 кілометрів.

Якщо ви повернете маркер відстані назад до Очеретиного, то побачите, що це лише 15 км або близько того.

росіяни дійшли до центру Очеретиного наприкінці квітня. Ось карта на 28 квітня.

Тож так, росія просувається вперед, але це все ще потрібно розглядати в перспективі. Це залишається повільним мікропрогресом за високу ціну. Ба більше, російський прогрес в інших сферах, здається, застопорився. Один із моїх улюблених прикладів – це те, як аналітики перестали говорити про Часів Яр, який нібито був великою російською метою на першу половину 2024 року. У квітні New York Times навіть написала статтю про те, що Часів Яр був у центрі уваги росії.

Зараз ніхто не говорить про Часів Яр, оскільки російський наступ, схоже, пішов на спад. Ось карта Часового Яру місяць тому. Ось вона станом на суботу.

За місяць росіяни могли просунутися вперед на кілометр-два. Пам'ятаєте, на початку 2024 року говорили про те, що путін хоче взяти Часів Яр до своєї травневої інавгурації? Зараз про це майже не згадують.

Так, росіяни продовжують повільне і криваве просування. Вони, однак, поки що не займають місць, які мають стратегічне значення, а їхній наступ не набирає помітних темпів.

У порівнянні з українським наступом це просто дрібниці.

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