Ситуація все ще залишається важкою, особливо зважаючи на низький рівень боєприпасів, але якщо раніше українські солдати були у відчаї, то зараз, схоже, ситуація поступово змінюється.

путін, можливо, упустив свою можливість здобути вирішальну перемогу до американських президентських виборів у листопаді. Лише за останні дні рішення Білого дому дозволити українській армії використовувати сучасні ракети Вашингтона для ураження певних військових цілей на території росії принесло величезні переваги.

Про це пише Френсіс Дірнлі у газеті Telegraph.

У неділю 9 червня український винищувач вперше завдав удару через російський кордон, знищивши, згідно з повідомленнями, "командний вузол" у Бєлгороді. Також на вихідних українські безпілотники атакували російські кораблі в порту Таганрога, недалеко від Маріуполя. Це також стало важливою подією: вперше з часу повномасштабного вторгнення безпілотники України вразили російську ціль в Азовському морі.

Але найбільш символічним тріумфом України став успішний удар по одному з найсучасніших і найдорожчих літаків кремля — винищувачу Су-57, що дислокується на аеродромі в Ахтубінську на півдні росії.

"Взяті окремо, жодні з цих українських атак не змінюють стратегічну ситуацію, але разом з частими ударами по російських нафтобазах — один з них минулого тижня, згідно з оцінками, знищив нафти на 540 мільйонів доларів — є свідченням того, що в логістичному плані Україна досягла переломного моменту, коли вона більше не може бути розгромлена московськими військами", — повідомляє Дірнлі.

Окрім того, що Вашингтон дав зелене світло на завдання конкретних ударів по російській території, іншим ключовим фактором є те, що поставки зброї з життєво важливого пакету допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, ухваленого Конгресом у квітні, зараз надходять на лінію фронту.

Ситуація все ще залишається важкою, особливо зважаючи на низький рівень боєприпасів, але якщо раніше українські солдати були у відчаї, то зараз, схоже, ситуація поступово змінюється. Чеський план доставити 1,5 мільйона снарядів з усієї Європи також просувається швидкими темпами.

"Коротко кажучи, критичне вікно можливостей, коли москва переважала за чисельністю та озброєнням Київ, майже напевно вже минуло, і з наближенням листопада це дорого коштуватиме владіміру путіну в політичному плані. Його метою було здійснити суттєве вторгнення в Україну до того, як Америка піде на вибори, поставивши Байдена в незручне становище і зобов'язавши того, хто виграє вибори в Білому домі, примусити Київ до мирних переговорів", — вважає помічник редактора.

Раніше ми писали, що владімір путін багато говорив про свої червоні лінії. Однією з таких червоних ліній було використання американської зброї для нападу на російську територію, і Дмітрій Мєдвєдєв, заступник голови радбезу рф погрожував у відповідь озброїти опонентів США в "неназваних регіонах". Порушуючи цю червону лінію безкарно і за підтримки США, Україна отримала значну тактичну перевагу.