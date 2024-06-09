Україна вперше в історії уразила літак Cу-57 за 600 км від лінії фронту

Головне управління розвідки МО України показало супутникові знімки аеродрому "Ахтубінск".

На фото видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження.

Аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області рф розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення і на ньому було уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Су-57 це найсучасніший винищувач москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії.