Точна кількість російських солдатів, загиблих і поранених в Україні, залишається невідомою.

Циркулює багато оцінок, але мало що підтверджено документально, повідомляє німецький новинний телеканал n-tv.

Під час діалогу з громадянами канцлер Олаф Шольц згадав про величезну кількість російських солдатів, якими президент путін готовий пожертвувати.

Насправді, і Україна, і росія рідко або ніколи не роблять офіційних заяв про власні втрати.

З іншого боку, втрати їхніх опонентів іноді сильно перебільшуються. В лютому президент Володимир Зеленський вперше назвав цифру в 31 000 загиблих українських солдатів, але він відкинув інші, значно вищі цифри - наприклад, від рф і США.

Проте і в москві ніколи не публікують офіційних даних про загиблих і поранених солдатів. Навпаки, оприлюдненню конкретних цифр, вочевидь, навіть активно перешкоджають.

Про це свідчить випадок з російським військовим блогером Андрієм Морозовим. Він, ймовірно, покінчив життя самогубством у лютому після того, як російське військове командування, очевидно, чинило на нього тиск, щоб він видалив повідомлення про кількість жертв.

Блогер Морозов залишив передсмертну записку на своєму Telegram-каналі. У ній він повідомив про вимогу видалити свій звіт. У цьому звіті Морозов заявив, що кількість російських солдатів, загиблих тільки в боях за українське місто Авдіївка, становить 16 000 осіб.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив президента рф Володимира путіна в тому, що він готовий пожертвувати дуже великою кількістю російських солдатів у війні проти України.

"Є цифра, яка говорить про 24 000 загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця", - сказав Шольц під час діалогу з громадянами.

"Все заради імперіалістичної манії величі російського президента", - додав канцлер.

путін розглядає Україну і Білорусь як частини рф і тому порушив десятиліттями діючий принцип непорушності кордонів. путін також несе відповідальність за загибель багатьох українських цивільних осіб і українських солдатів.