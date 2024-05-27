Країни НАТО планують "безпілотну стіну" для захисту від російської агресії – The Telegraph

Норвегія, Польща і Фінляндія співпрацюватимуть з Естонією, Латвією та Литвою після того, як кремль змусив мігрантів перетнути кордон.

Про це повідомляє британська щоденна газета The Telegraph.

Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії - Естонією, Латвією та Литвою.

"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі", - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Вона додала, що це дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн.

Уряди країн ЄС, які межують з росією, дедалі частіше турбує питання безпеки їх кордонів.

Так, Фінляндія закрила пункти пропуску на кордоні з рф і посилила контроль за мігрантами.

Минулого тижня росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва, які були встановлені в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

А днями раніше кремль вирішив "відсунути" кордон з Литвою і Фінляндією, але пізніше документ зник із сайту.