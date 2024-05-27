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Країни НАТО планують "безпілотну стіну" для захисту від російської агресії – The Telegraph

27 травня 2024, 11:52
Країни НАТО планують
Фото: з вільного доступу
Норвегія, Польща і Фінляндія співпрацюватимуть з Естонією, Латвією та Литвою після того, як кремль змусив мігрантів перетнути кордон.

Про це повідомляє британська щоденна газета The Telegraph.

Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії - Естонією, Латвією та Литвою. 

"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі", - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. 

Вона додала, що це дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн.

Уряди країн ЄС, які межують з росією, дедалі частіше турбує питання безпеки їх кордонів. 

Так, Фінляндія закрила пункти пропуску на кордоні з рф і посилила контроль за мігрантами. 

Минулого тижня росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва, які були встановлені в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру. 

А днями раніше кремль вирішив "відсунути" кордон з Литвою і Фінляндією, але пізніше документ зник із сайту.

 

НАТОбезпілотна стіна

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