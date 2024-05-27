Країни НАТО планують "безпілотну стіну" для захисту від російської агресії – The Telegraph
Про це повідомляє британська щоденна газета The Telegraph.
Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії - Естонією, Латвією та Литвою.
"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі", - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Вона додала, що це дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн.
Уряди країн ЄС, які межують з росією, дедалі частіше турбує питання безпеки їх кордонів.
Так, Фінляндія закрила пункти пропуску на кордоні з рф і посилила контроль за мігрантами.
Минулого тижня росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва, які були встановлені в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.
А днями раніше кремль вирішив "відсунути" кордон з Литвою і Фінляндією, але пізніше документ зник із сайту.