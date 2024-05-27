Держкомісія КРАІЛ провела опитування громадян України про їхнє ставлення до азартних ігор. Свої відповіді дали як любителі грати в казино онлайн, також й ті, що не мають подібного досвіду люди. Причому останніх виявилося значно більшим.

Схоже опитування проводилося і минулого року. Однак учасників тоді було набагато менше. Помітно змінилися і ґендерні пропорції. У нинішньому опитуванні взяло участь більше жінок. Як вважає igaming експерт Андрій Рубан, це свідчить про підвищення інтересу до тематики азартних ігор в українському суспільстві. Не останню роль тут відіграла й розкручена поряд ЗМІ недавня історія з поданою президенту петицією.

Зростання інтересу до проблематики азартних ігор

Опитування проводилося на сайті КРАІЛ. Брати участь могли всі охочі. Для відповіді на питання анкетування потрібно було пройти за посиланням, заповнити всі поля та надіслати готову форму. Застосовувався формат комп’ютерного інтерв’ювання CAWI. Усі питання поділялися на два блоки. Вісім були загального характеру і десять — для гравців.

На опитування було відведено майже два місяці – з 7 березня по 30 квітня. За цей час відповіло 13 486 респондентів. Чи це багато? Варто порівняти із показниками минулого року. Тоді було зафіксовано всього 421 учасника. Таким чином, чисельність опитаних зросла у 32 рази! А торік на опитування відводилося значно більше часу — пів року.

Названі цифри незаперечно свідчать про підвищений інтерес у суспільстві до тематики гемблінгу. Перейдемо до інших даних.

З 13486 опитаних мали досвід участі в азартних іграх 1383 особи. Переважна більшість із гемблінгом раніше не стикалися — 89,7%. Минулого року серед опитаних було менше половини незнайомих із азартними іграми людей — 47%.

Майже три чверті респондентів (74,9%) – жінки! Торік таких було лише дві п’яті — 40%.

Негативним ставленням до азартних ігор відзначилося 56,2% опитаних. Позитивно сприймають гемблінг 5,1% респондентів.

До речі, на цьому тлі дещо несподіваними виглядають результати відповідей на запитання щодо принципів відповідальної гри. Знайомими із цими нормами виявилося 39,5% опитаних. Не зовсім зрозуміло, звідки така поінформованість у людей, котрі ніколи не грали в азартні ігри. Втім, це можуть бути родичі затятих гравців.

Інтерес також представляє думку респондентів щодо допомоги лудоманам. За ефективністю опитані розставили різні варіанти дій таким чином:

допомога психолога (психотерапевта, психіатра) - 74,7%;

підтримка близьких – 50,6%;

тимчасове обмеження допуску до ігор – 43,8%;

групи підтримки – 26,3%.

При цьому 40,4% опитаних знають, куди звернутися за допомогою у разі виявлення ігрової залежності. В опублікованому звіті за минулий рік такого питання немає.

Як КРАІЛ протидіє ігровій залежності

Зазначимо, що питання протидії лудоманії входять до компетенції національного регулятора сфери гемблінгу. Повинні займатись цим і самі оператори азартних ігор. Строго кажучи, робота з цього напряму ведеться. На сайті кожного онлайн-казино розміщена інформація про норми відповідальної гри, наводяться відомості про профілактику лудоманії, є адреси, куди звернутися за допомогою.

КРАІЛ регулярно звітує про проведені профілактичні заходи. Створено реєстр осіб з обмеженням доступу. Більшість людей потрапляють до цього списку за власним бажанням. Для цього потрібно подати заявку на сайті комісії, прийти особисто до офісу або звернутися до будь-якого оператора.

Альтернативний варіант накладення обмеження – за заявкою родичів. Такий спосіб застосовується значно рідше за перший. Є ще й третій за рішенням суду. Але він поки що працює тільки в теорії.