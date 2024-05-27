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Союзники НАТО хочуть ясності щодо плану Столтенберга про виділення €100 млрд Україні – Politico

27 травня 2024, 10:33
Союзники НАТО хочуть ясності щодо плану Столтенберга про виділення €100 млрд Україні – Politico
stoltenberg nato столтенберг нато
Глава Альянсу побоюється, що фінансування Києва може вичерпатися за відсутності зобов'язань, що мають обов'язкову силу.

Про це йдеться в матеріалі медіаорганізації Politico.

"Ця пропозиція, що є частиною плану генерального секретаря НАТО щодо "захисту від Трампа" фінансової підтримки Києва в разі, якщо колишній президент США, який скептично ставиться до України, буде переобраний у листопаді, залишається гострим питанням серед членів Альянсу", - пише видання.

"За лаштунками" навіть деякі з найближчих східноєвропейських союзників України останніми тижнями стали більш стриманими щодо цього плану, переймаючись питанням, де і як буде отримана така величезна сума грошей, адже до липневої зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні залишилося кілька тижнів.

"План трохи заплутаний", - сказав чиновник на умовах анонімності.

За його словами, країни очікують, що Столтенберг внесе більше ясності під час празької зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Ще невідомо, чи підтримають цей план "європейські важковаговики" НАТО Німеччина і Франція. Париж вважав за краще зберегти витрати на оборону в рамках ЄС, а не НАТО, тоді як канцлер Олаф Шольц не бажає витрачати більше, ніж уже виділено", - пише Politico.

Ще один чиновник, також із дружньої до України країни, сказав, що він "не здивується", якщо цифру в 100 мільярдів євро зрештою буде переглянуто, але передбачив, що союзникам доведеться знайти способи продемонструвати конкретну підтримку Києву.
Інші  два чиновники, знайомі з ходом дискусії, підтвердили, що переговори тривають, особливо щодо суми грошей і способів її розподілу.

П'ятий чиновник попередив, що, хоча міністри і Столтенберг обговорять деталі на празькій зустрічі, жодних офіційних рішень ухвалено не буде з огляду на "неформальний" характер зустрічі.

Ще на початку квітня стало відомо, що НАТО планує створити для України фонд "захисту від Трампа" на $100 млрд.

 

НАТОЄнс Столтенберг

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