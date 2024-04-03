НАТО планує створити для України фонд "захисту від Трампа" на $100 млрд – Financial Times

Запропонований п'ятирічний пакет військової допомоги захистить Київ від "вітрів політичних змін.

НАТО розробляє плани щодо забезпечення п'ятирічного пакету військової допомоги на суму 100 мільярдів доларів, намагаючись захистити Україну від "вітру політичних змін", які можуть призвести до другого президентства Трампа, передає Financial Times.

Так звану пропозицію "Місія для України", яку міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорюватимуть у середу, висунув генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За словами п'яти дипломатів Альянсу, які були ознайомлені з планом, місія координуватиме підтримку на суму близько 100 мільярдів доларів, яку зобов'язалися надати 32 члени військового альянсу.

Столтенберг представив цю пропозицію як засіб "захистити механізм від вітрів політичних змін", за словами людей, поінформованих про його зауваження. У разі схвалення, це також дасть НАТО контроль над очолюваною США групою підтримки озброєнь у Рамштайні і дозволить йому керувати постачанням летальної зброї в Україну вперше з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Норвезький генеральний секретар, який залишить свою посаду цієї осені, прагне досягти згоди до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

"Це буде перетин Рубікону. НАТО відіграватиме певну роль у координації летальної підтримки України. Я бачу, що консенсус вимальовується, і думаю, що він буде досягнутий до того часу, як ми сядемо в літак до Вашингтона", - сказав один з дипломатів.

Пропозиція про місію з'явилася в той час, коли адміністрація Байдена намагається отримати схвалення Конгресу щодо двостороннього пакету військової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів - проти якого відкрито виступає лідер республіканців Дональд Трамп.

Багато членів НАТО вважають цю патову ситуацію передвісником того, як зміниться політика США щодо Києва за президентства Трампа. Вона виникла на тлі занепокоєння союзників по НАТО станом конфлікту в Україні, де росія повернула собі ініціативу на місцях, переважаючи за чисельністю та озброєнням українські сили.

За словами дипломатів, частка США у $100 млрд буде значно меншою, ніж двосторонній пакет допомоги, який наразі призупинено.

Наразі тривають дебати щодо структури фінансування, дехто наполягає на тому ж розподілі, який використовується для фінансування спільного бюджету НАТО, згідно з яким США повинні будуть надати трохи більше $16 млрд.

"100 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років на підтримку українських сил майбутнього. Це вирішує проблему розподілу тягаря", - сказав дипломат, зазначивши, що коефіцієнти спільного бюджету НАТО можуть бути використані для розрахунку індивідуальних часток загальних витрат.

Це передбачається як засіб як для забезпечення довгострокового фінансування напередодні можливого обрання Трампа, так і для того, щоб надати Києву конкретний результат саміту, а не прогрес на шляху до омріяного членства в НАТО, яке багато членів альянсу вважають неможливим.

"Міністри закордонних справ обговорять, як найкраще організувати підтримку України з боку НАТО, щоб зробити її більш потужною, передбачуваною і тривалою", - сказав представник НАТО.

Він додав, що дискусії, як очікується, продовжаться напередодні липневого саміту.

Значна частина західного озброєння, яка надається Україні, знаходиться під управлінням Рамштайнської групи під керівництвом США, офіційно відомої як Контактна група з питань оборони України, яка регулярно зустрічається, щоб обговорити, як найкраще координувати двосторонні поставки. Двоє дипломатів попередили, що ця пропозиція потребуватиме підтримки всіх 32 членів групи, і, ймовірно, попереду будуть місяці переговорів, під час яких окремі частини пропозиції можуть бути скорочені.

Одна особа, знайома з цим питанням, назвала пропозицію Столтенберга "досить новою" і сказала, що члени Альянсу звернулися до глави НАТО за додатковою інформацією. За словами співрозмовника, обговорювалося питання про більш активне залучення НАТО до Рамштайнського процесу, але жодного рішення не було прийнято. Тим часом залишаються питання, наприклад, чи буде зарахована існуюча двостороння допомога, надана країнам, до 100 мільярдів доларів.

Очікується певний опір з боку держав, які виступали проти надання зброї Україні, таких як Угорщина, а також тих, хто з обережністю ставився до будь-яких кроків, які могли б надати НАТО безпосередню роль у конфлікті або натякнути на неї. Президент рф Володимир Путін намагався представити конфлікт як війну між росією і НАТО.

"Ми продовжуємо працювати з нашими друзями в Європі і Канаді, щоб гарантувати, що підтримка Україні буде продовжувати надходити. На цьому ми зосереджені в штаб-квартирі НАТО. Я не бачу, щоб хтось знімав ногу з педалі газу", - сказала посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Вона додала, що бачить країни, які щотижня висувають нові ідеї і очікує, що саме на цьому буде зосереджена увага на міністерському засіданні, яке розпочинається сьогодні.