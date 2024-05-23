Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян

Австралійський генерал-майор (у відставці), дослідник війни Мік Раян оновив свою стратегічну оцінку війни України з росією. Він аналізує наземні оборонні кампанії України у семи секторах, повітряну оборонну кампанію, оперативні та стратегічні глибокі ударні кампанії та стратегічну кампанію впливу. Мік Раян вважає, що вікно можливостей для росії закривається, і якщо Україна справиться з новою мобілізацією і постачанням західного озброєння, їй вдасться щонайменше відбити російські наступальні операції найближчі кілька місяців.

Українські кампанії 2024 року. Чому треба вивчити усі

Від початку російського вторгнення Збройні сили України відточують свою спроможність планувати та проводити широкомасштабні військові кампанії та операції. Українські кампанії, що проводяться на сході, півночі та півдні країни, в небі, в Чорному морі та в інформаційній і кібернетичній сферах, мають притаманну їм складність, яку важко оцінити в повному обсязі.

Наразі можна виокремити шість чітко виражених кампаній, які проводяться Україною. Це оборонна наземна кампанія на семи різних напрямках; оборонна кампанія з протиповітряної оборони, протиракетної оборони і боротьби з безпілотниками; оперативні і стратегічні ударні кампанії; кампанія з підготовки і кампанія стратегічного впливу.

Я розгляну кожну з них і надам загальну оцінку. Ми не можемо і не повинні судити про прогрес у війні, надмірно зосереджуючись на одній російській осі наступу в одній частині України. Для того, щоб краще судити про траєкторію війни, необхідно вивчити всі українські кампанії.

Наземні кампанії. Перевага росії у живій силі

Наразі Україна веде оборонну кампанію проти російського наступу на семи сухопутних напрямках. Це "півмісяць вогню" для України. На щастя, Україна займає внутрішні лінії на оперативному рівні, і їй буде дещо легше реагувати на них, ніж росії, яка веде свої наступальні дії. Основними напрямками російського наступу наразі є: Бєлгород-Харків; Бахмут; Авдіївка; Куп'янськ; Новопавлівка; Роботине; Херсонщина.

Одним з найбільш небезпечних напрямків російського наступу зараз є Білгород-Харківський напрямок, який розпочався трохи більше тижня тому. На даний момент російська операція, схоже, досягла наступного:

була створена буферна зона відповідно до коментарів путіна від березня 2024 року;

вона продемонструвала російській внутрішній аудиторії, що відповіла на українські вторгнення з цього регіону в минулому році;

вона підтримала російські дезінформаційні кампанії щодо української спроможності та неминучості російської перемоги;

наступ змусив українців розгорнути в цьому районі дуже обмежені резерви живої сили і вогневих засобів, що може створити можливості для росіян в інших місцях на сході і півдні.

Під час спілкування з журналістами в рамках візиту до Китаю минулого тижня путіна запитали, чи є метою росії захоплення Харкова. путін відповів: "Сьогодні таких планів немає... Я публічно сказав, що якщо так буде продовжуватися, ми будемо змушені створити зону безпеки, санітарну зону. Що ми і робимо".

Звісно, покладатися на слово путіна – це хороший спосіб пережити стратегічну катастрофу.

російський натиск тут, схоже, сповільнився за останні кілька днів. Можливо, росіяни недооцінили українську здатність реагувати в цьому районі і переоцінили свої власні можливості проникнути вглиб Харківщини, навіть незважаючи на те, що вони виділили для операції два армійські корпуси (11-й і 44-й).

російська вісь наступу та дислокації сил Бєлгород-Харків. Джерело: Past Paroinen, @Inkvisiit у Twitter / x

Значна частина цих сил залишається незадіяною і може бути використана на наступному етапі операції для загрози Харкову і, можливо, для проведення ще однієї операції з метою проникнення вглиб України. Це змусить росіян тримати Харків під загрозою, збільшить потенціал артилерійського обстрілу міста і потенційно забезпечить плацдарм для будь-якого майбутнього розширеного російського наступу на місто.

Незважаючи на значну перевагу росії в живій силі, яку вона має зараз, і її масоване домінування у вогневій потужності, нещодавні успіхи росіян на північному сході і сході України не вражають. Це свідчить про те, що вони все ще мають проблеми з координацією операцій на вищому рівні і з загальною якістю своїх сухопутних сил.

Крім того, нещодавно з'явилися припущення про російський наземний наступ на Суми. Це місто, яке російська 1-ша гвардійська танкова армія намагалася захопити, але невдало, в лютому 2022 року. Нещодавно цитували начальника розвідки генерала Буданова, який заявив, що "що стосується Сумської області, то росіяни фактично планували операцію в Сумській області з самого початку..., але ситуація не дозволила їм перейти до активних дій і розпочати операцію". Чи є у росії сили для початку такого наступу, ще належить з'ясувати, але така можливість залишається.

На захід від Бахмута росіяни досягли певного прогресу у просуванні до Часового Яру. Можливо, сподіваючись, що резерви на сході України будуть викачані для боротьби з російським наступом у Харківській області, російські війська тут, а також на Авдіївській, Куп'янській і Новопавлівській осях наступу продовжують наступати на свої позиції. Вони продовжують призводити до великих втрат серед росіян. Але навіть якщо вони втрачатимуть по 1000 тисяч солдатів щодня, їхні поточні щомісячні досягнення в рекрутингу, схоже, зможуть замінити ці цифри. Україна, з іншого боку, має набагато більші проблеми із заміщенням своїх менших втрат.

Кампанія захисту від повітряних, ракетних та безпілотних атак. Два чинники зниження показників перехоплення

Україна продовжує кампанію з оборони від російських повітряних, ракетних та безпілотних атак. Ця кампанія, яка розпочалася в перший вечір війни, постійно адаптується ЗСУ. Вони взяли на озброєння численні західні системи протиповітряної оборони ближнього, середнього і дальнього радіусу дії та інтегрували їх зі старими системами радянських часів, щоб створити ефективну мережу протиповітряної оборони.

Проте за останні шість місяців рівень перехоплення російських ракет знизився. Здатність перехоплювати понад 70 % ракет у 2023 році знизилась до 60 % таких атак наприкінці 2023 і на початку 2024 року і знову впала до близько 50 % після масштабних російських ударів по енергетичній інфраструктурі з березня 2024 року. Перехоплення безпілотників, для яких можна використовувати простіші оборонні підходи (включно з солдатами з кулеметами на задньому сидінні позашляховиків), становлять близько 80 %.

Цьому сприяють кілька чинників. По-перше, росіяни навчилися і адаптували свою тактику повітряних атак протягом війни. У їхньому підході відбулося кілька еволюцій, включаючи широкомасштабне застосування безпілотників "Шахед", зміну поєднання безпілотників і ракет, більш складне планування маршрутів атак і дедалі частіше використання важких для ураження балістичних ракет, про що я писав у статті про ударні операції після мого останнього візиту в Україну.

Як я вже писав:

Схоже, що росія розвинула здатність планувати і здійснювати широкомасштабні повітряні кампанії. Це було ключовим недоліком на початку війни, який вона, схоже, виправила. Вона активізувала виробництво ключових ракет і за останні шість місяців значно збільшила кількість планерних бомб і розроблених в Ірані безпілотників "Шахед", що застосовуються проти військових і цивільних об'єктів.

Другим фактором є зростаючий дефіцит перехоплювачів. Це було спричинено шестимісячною затримкою із затвердженням американської військової допомоги Україні, а також нестачею ракет радянських часів. Це призвело до необхідності переобладнання західних ракет на пускові установки радянських часів. Але через шестимісячну затримку з наданням допомоги з боку США навіть для радянських пускових установок не вистачало ракет.

Останнім чинником є те, що росіяни збільшили кількість атак саме тоді, коли запаси українських перехоплювачів зменшилися. За шість місяців до жовтня 2023 року росіяни випускали в середньому 423 ракети і безпілотники на день. За останні шість місяців цей показник збільшився до понад 600 на місяць.

росія збільшила кількість безпілотників та ракетних атак. Джерело: Wall Street Journal

Хоча американська допомога знову почала надходити, в короткостроковій перспективі вона буде спрямована на поповнення ракет-перехоплювачів. Але в якийсь момент Україні знадобляться додаткові радари і пускові установки, щоб покрити більшу територію країни, якщо вона хоче значно зменшити можливості росіян атакувати інфраструктуру своєї країни.

Нещодавні зобов'язання таких країн, як Німеччина, щодо постачання батарей протиповітряної оборони допоможуть у цьому. Але буде потрібно більше, якщо Україна хоче "закрити небо" для російських атак з повітря.

Оперативна ударна кампанія. Одна мета та три ключові цілі

Метою оперативної ударної кампанії має бути порушення узгодженості та єдиних дій численних тактичних операцій противника на театрі воєнних дій. Вона також має послабити здатність проводити майбутні широкомасштабні кампанії в повітрі, на землі і на морі. Цілі включають штаби і засоби зв'язку, оперативну логістику, резерви сил, які ще не задіяні або не призначені для конкретних бойових дій, вогневі засоби і засоби протиповітряної оборони.

Що стосується України, то її оперативна ударна кампанія, схоже, має на меті послабити російську бойову міць на півдні і сході. У цій ударній кампанії використовуються ракети великої дальності, включаючи ракети повітряного базування Storm Shadow і SCALP, а також морські безпілотники. Цілями цієї кампанії є російські логістичні склади, кримські військові об'єкти, штаби і важливі транспортні вузли.

Останніми тижнями в Криму спостерігається збільшення темпу атак з боку України. Це включає в себе нещодавні атаки на авіабазу Бельбек, в результаті яких були знищені літаки та інфраструктура авіабази, а також інші атаки на радіолокаційні станції та об'єкти протиповітряної оборони в Криму. Як зазначається в нещодавній оцінці британської розвідки, ці атаки в Криму призвели до деградації російської протиповітряної оборони над Кримом і вплинули на інші операції російських військово-повітряних сил і ППО в більш широкому сенсі.

Атаки переслідують три ключові цілі: зменшити можливості росії використовувати Крим як місце запуску ракет і безпілотників; порушити лінії постачання, які транспортують паливо, боєприпаси та інші види постачання на поле бою на півдні України; послабити російський флот, що діє в регіоні, щоб послабити тиск на українські операції в Чорному морі, такі як експорт зерна.

Наступальні морські удари стають можливими завдяки флоту морських ударних безпілотників, який постійно розвивається і розгортається Україною. Використовуються нові покоління напівзанурювальних і малопомітних морських ударних дронів, і це, по суті, зробило західну частину Чорного моря і Севастопольську військово-морську базу неприступною для росіян. Сайт Covert Shores є чудовим джерелом інформації про цей зростаючий флот напівзанурювальних українських ударних безпілотників. Останнє оновлення на цю тему на сайті Covert Shores, з наведеною нижче графікою, описує вражаючу кількість різних безпілотників.

Українські та російські морські ударні безпілотники на озброєнні. Джерело: Covert Shores

Одним з елементів оперативної ударної кампанії, який може потребувати вдосконалення, є операції з пошуку, нанесення ударів і знищення російських бойових з'єднань, штабів, вогневих засобів і об'єктів матеріально-технічного забезпечення, які ще не задіяні в бойових діях. Знищення цих сил другого і третього ешелонів до того, як вони будуть задіяні в боях проти українців, має бути першочерговим завданням. Українські війська вже ведуть бойові дії з недостатньою кількістю особового складу та вогневих засобів.

Однак, оскільки США заборонили своєю зброєю атакувати цілі в росії, Україна бореться з цією оперативною ударною кампанією зі зв'язаною за спиною однією рукою. Очевидно, що український уряд знову звернувся до адміністрації США з проханням послабити або зняти це політичне обмеження.

Більш потужна операційна ударна кампанія має бути спрямована на усунення цієї диспропорції, навіть якщо це буде зроблено ціною ефектної, але, можливо, менш ефективної стратегічної ударної кампанії, яку проводять українські розвідувальні служби та інші підрозділи ЗСУ проти об'єктів у глибині росії.

Кампанія стратегічних ударів. Створена з нуля

Протягом останніх тижнів Україна прискорила реалізацію програми стратегічних ударів по росії. Кампанія стратегічних ударів має послабити здатність країни вести війну і має на меті вплинути на процес прийняття стратегічних рішень лідером та головними радниками ворога. Стратегічна ударна кампанія може мати військові, економічні, інформаційні, соціальні та дипломатичні цілі.

Розпочавши війну без жодного стратегічного ударного потенціалу, українці побудували потужний комплекс націлювання та нанесення ударів, який розпочався у 2023 році з численних атак безпілотників на Москву та атак на російські авіабази в глибині росії, в тому числі однієї, яка знищила надзвуковий дальній бомбардувальник Ту-22М3 на військовій авіабазі "Солтський-2". Українці також здійснили численні атаки на Керченський міст. Ці удари є більш політичними, ніж військовими, і мають на меті чинити тиск на путіна перед російським народом і змусити його відповісти, чому він "не може захистити росію".

Під час останніх українських атак 17 травня було використано понад 100 безпілотників для нанесення ударів по численних цілях на території росії і в Криму, в тому числі по енергетичних і військових об'єктах. Це свідчить про зростаючу витонченість українських операцій з націлювання і нанесення ударів.

Україна також проводить кампанію проти російської нафтопереробної та експортної інфраструктури. Це має вплив на російський енергетичний сектор, як показано на графіку нижче. Однак, чи здатна вона справити вирішальний вплив на російську економіку і змінити розрахунок путіна на війну, ще належить з'ясувати.

Кампанія стратегічного впливу України. Україна не дотягує рівня стратегічних комунікацій 2022 року

російська дезінформація була важливою рисою цієї війни, і це мистецтво, яке росіяни відточували протягом війни. Очевидно, що зараз вони вважають, що мають перевагу у війні, і це впливає на їхні зусилля: теми, які відповідають "неминучій російській перемозі" та "боротьбі проти західної агресії", є помітними і посилюються їхніми китайськими союзниками.

Ми також можемо очікувати, що росіяни у своїй дезінформації зосереджуватимуться на легітимності Зеленського, оскільки його звичайний термін повноважень щойно закінчився. росіяни, звісно, порівнюватимуть це з "легітимними виборами" путіна в березні цього року.

Як я писав в одній зі своїх статей після нещодавнього повернення з України, Україна не дотягує того рівня стратегічних комунікацій, якого вона досягла в перший рік війни. Тоді президент Зеленський надзвичайно успішно використовував соціальні мережі та виступи на національних і міжнародних заходах для отримання дипломатичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України. Цьому є багато можливих пояснень:

відсутність чіткої української теорії перемоги. без чіткого бачення того, як виглядає українська перемога, зрозумілого для західних політиків і громадськості, українські заходи стратегічного впливу і надалі боротимуться з російськими дезінформаційними зусиллями;

провал українського контрнаступу 2023 року;

дебати про мобілізацію 2023-2024 років;

цивільно-військова криза Зеленського-Залужного;

дебати в конгресі США щодо надання допомоги. Це призвело до того, що Україна стала предметом партійних суперечок в США, а деякі політики шукають будь-який привід, щоб не підтримувати Україну.

Протидія російським меседжам і глобальним операціям з дезінформації є дуже складним завданням. Протягом останніх двох років росія продовжувала розвивати свої стратегічні повідомлення за допомогою різних засобів. Схоже, що росія знову набула впевненості у своїй здатності вести війну і в траєкторії цієї війни. Нещодавній документ, виданий патріархом російської православної церкви, прояснив мету спроби росії підкорити Україну. Це був заклик до зброї, який забезпечує ідеологічне підґрунтя для слів і вчинків російської держави відтепер.

Тому Україні необхідно відновити свою діяльність зі стратегічного впливу, щоб краще пояснити важливість захисту України, чому підтримка Заходу є життєво важливою, як зупинити російську жорстокість і що російські наративи про неминучу російську перемогу є хибними. Це важливе завдання на 2024 рік.

Навчальна кампанія. Основний виклик найближчих місяців

Навчання лежить в основі існування всіх хороших військових інституцій. Хороші бойові підрозділи спираються на режим постійної, сучасної та суворої підготовки. Бойові командири, окрім звичайного режиму індивідуальних і колективних тренувань, повинні також брати участь у професійній військовій освіті.

Контрнаступ у 2023 році продемонстрував певні недоліки в українській підготовці. Індивідуальна та колективна підготовка потребує постійного оновлення та адаптації відповідно до тенденцій на полі бою. Україна також має забезпечити узгодженість між підготовкою, яку проводять навчальні заклади Збройних сил України, і підготовкою, яку проводять країни НАТО в Європі.

Водночас, зараз Україна повинна використовувати свій новий закон про мобілізацію, щоб максимізувати свою здатність посилити виснажені формування і сформувати нові. Президент Зеленський нещодавно обговорив питання формування нових бригад. Командувач Сухопутних військ України розповів про формування десяти нових бригад, зокрема чотирьох додаткових піхотних бригад - 156-ї, 157-ї, 158-ї та 159-ї піхотних бригад. Це покладе ще більше навантаження на систему підготовки. Це основний виклик на найближчі місяці, коли Україна відновлює втрати останніх шести місяців і працює над відновленням наступального потенціалу своїх сухопутних військ.

Інтеграція кампаній у стратегію корозії. Необхідно підвищувати рівень стратегічного програмування та синхронізації

Можливо, єдине, що є складнішим за ці кампанії, – це загальна інтеграція їх у військову стратегію України у війні з росією. Ця стратегія, яку я часто називаю "стратегією корозії".

Для визначення пріоритетів кожної з цих українських кампаній необхідно ухвалити багато різних стратегічних рішень. Для кожної з них потрібні ресурси, особовий склад, боєприпаси і різноманітні інші товари. Їх ніколи не буде достатньо для того, щоб усі кампанії мали саме те, що їм потрібно. Наприклад, визначення "головних зусиль" для сухопутних кампаній має важливе значення для забезпечення необхідного рівня бойових і допоміжних сил у потрібному місці і в потрібний час.

Важливо також забезпечити, щоб результати кожної окремої кампанії не ставили під загрозу цілі та завдання інших українських кампаній. Отже, для ефективного проведення всіх цих кампаній в Україні необхідний певний рівень стратегічного програмування та синхронізації.

Нарешті, ці кампанії повинні досягати стратегічних і політичних цілей. Жодна військова діяльність не повинна існувати поза конструкцією, яка в кінцевому підсумку забезпечує досягнення бажаної політики. Це не просто диктат Клаузевіца, це те, як повинні функціонувати демократії під час війни. Будь-яка військова діяльність повинна мати політичну мету, інакше це просто безглузда боротьба.

Оцінка: станом на травень 2024 року росія має стратегічну перевагу. Але російське вікно можливостей повільно закривається

Прогрес України в боротьбі з російськими хижаками має вимірюватися не лише останнім російським наступом, якому присвячено левову частку повідомлень у ЗМІ. Проводяться різноманітні кампанії, що постійно розвиваються, які разом мають на меті досягти перемоги України над росією.

Але станом на травень 2024 року росія має стратегічну перевагу у цій війні. Вона використовує свої переваги в розмірах, вогневій потужності та зв'язки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю для проведення різноманітних наземних і повітряних наступальних операцій, щоб відволікти українські сили, утримати їх в обороні, запобігти відновленню наступального потенціалу та спроєктувати стратегічний наратив по всьому світу про "неминучу російську перемогу".

Однак, росія навряд чи максимально використала можливості, які вона отримала за останні шість місяців для використання відносно ослабленої України. Навіть в умовах відчайдушної нестачі артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, військово-цивільної кризи в українському командуванні, а також нестачі військ у багатьох фронтових з'єднаннях, росія все ще спроможна проводити лише виснажливі операції з великою кількістю власних жертв. Звісно, росіяни роблять це на семи різних напрямках, але територіальні здобутки (за винятком Харківської наступальної операції) були мінімальними порівняно з тими зусиллями, які росіяни доклали, щоб здобути ці додаткові ділянки української території.

Можливо, єдиною сферою, де росіяни максимально використали ситуацію за останні кілька місяців, є їхня кампанія з нанесення ударів по українському енергетичному сектору. Збільшивши кількість атак і розвиваючи свою тактику в той час, коли українці відчувають нестачу ракет ППО, росія завдала значного удару по енергопостачанню України.

російське вікно можливостей повільно закривається. З відновленням потоку американської військової допомоги, посиленням допомоги з боку європейських країн (хоча потрібно більше "посилення") і початком використання Україною нещодавно прийнятого закону про мобілізацію співвідношення сил в Україні зміниться протягом наступних місяців. Хоча на війні не буває впевненості, українці майже напевно зможуть відбити нинішні та найближчі наступальні операції росії.

За останні кілька місяців українці також продемонстрували здатність розширювати свої оперативні й стратегічні ударні кампанії. Очевидно, що вони продовжуватимуть ці удари. Хоча акцент на оперативні удари, ймовірно, є найкращим способом зменшити російську перевагу в живій силі та вогневій потужності, прагнення України змусити путіна змінити свій стратегічний розрахунок, завдавши удару по його джерелах іноземних доходів на нафтоекспортних об'єктах, швидше за все, залишиться пріоритетним для українського уряду.

Залишаються питання щодо майбутнього наземної війни.

Справжнє питання полягає в тому, чи зможе Україна також реформувати свою підготовку, створити нові формування, посилити координацію на вищому рівні між численними формуваннями, розробити нову наступальну тактику і накопичити достатню кількість боєприпасів та іншого військового майна для проведення наступальних операцій з метою повернення захоплених територій наприкінці 2024 або у 2025 році. Це тема для іншого дня. Але вона, безсумнівно, привертає увагу декого в українському генштабі вже зараз.

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