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Захід використовує російські гроші для озброєння України. Далі може бути набагато більше – CNN

26 травня 2024, 11:33
Захід використовує російські гроші для озброєння України. Далі може бути набагато більше – CNN
Фото: Укрінформ
Гроші, отримані від російських фінансових активів, заморожених у Європі, незабаром почнуть надходити в Україну, даючи Києву поштовх, який намагається протистояти наступу московських військ.

Захід наразі намагається перетворити цю цівку готівки на потоп, подомляє CNN.

Фінансові посадовці країн G7 зустрілися в Стрезі, Італія, щоб обговорити нові способи використання надходжень від близько 260 мільярдів євро валютних резервів росії, які були заморожені західними країнами після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

"Було досягнуто прогресу... що стосується основних питань", - заявив міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті. 

Він додав, що є деякі юридичні технічні питання, які ще потрібно вирішити.

Існують "сильні позиції з точки зору політичної позиції всіх країн G7", сказав Джорджетті.

Зустріч G7 відбулася всього за кілька тижнів після того, як росія здійснила несподіваний напад на північну Харківську область України. Оскільки напади рф посилюються, на західних лідерів посилюється тиск, щоб надати військову допомогу розширеним збройним силам Києва.

"Важливо і терміново, щоб ми спільно знайшли шлях вперед, щоб розблокувати вартість російських суверенних активів, звільнених у нашій юрисдикції, на користь України", - сказала міністерка фінансів США Джанет Йеллен. 

Пропозиція, яка, як повідомляється, має найширшу підтримку серед офіційних осіб США та ЄС, передбачає позику Україні на суму до 50 мільярдів доларів, використовуючи майбутні надприбутки від російських активів, які зберігаються в Європейському Союзі, як заставу.

"Цей план по суті сприятиме цьому потоку процентних надходжень від активів, наданих Україні", - сказала Йеллен в інтерв’ю Sky News. 

За її словами, Україна має значні потреби, і можливість залучити значні ресурси для допомоги Україні є важливою.

Міністри фінансів G7 сподіваються домовитися про шлях вперед, який можна буде підписати, коли президент Джо Байден та інші лідери зустрінуться на саміті в Італії наступного місяця.

Цей план не передбачає повного захоплення активів. 

ЄС стурбований тим, що такий крок відіб’є інші країни бажання зберігати свої активи в блоці. Більшість заморожених російських грошей зберігається в Європі, а євро є другою за важливістю валютою у світі після долара США.

Ця пропозиція "це наполовину шлях до повного конфіскації", — сказав CNN Лі Бакчейт, досвідчений експерт із питань державного боргу та почесний професор Школи права Единбурзького університету.

Вчора ми повідомили, що міністри фінансів G7 підтримали план використання активів рф для фінансування України.

 

G7війна в Україніактиви рф

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