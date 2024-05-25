Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів рф для фінансування України

Однак багато деталей кредиту ще не узгоджено.

Міністри фінансів країн G7 підтримали ідею надання Україні кредиту під заставу прибутків від заморожених російських активів, щоб забезпечити фінансування допомоги Києву після 2024 року.

Про це повідомляє FT.

Обговорення міністрів ґрунтувалося на пропозиції США надати Україні кредит у розмірі близько 50 млрд доларів, який буде виплачуватися за рахунок прибутків від заморожених активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро. Російські активи зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Міністри заявили, що досягли прогресу в опрацюванні варіантів виведення прибутків, згідно з проєктом комюніке, з яким ознайомилося видання FT. Вони додали, що лідерам країн G7 до саміту в червні будуть представлені варіанти того, як реалізувати план з надання кредиту.

Багато деталей кредиту ще не узгоджено, включаючи суму, хто його видасть і як він буде гарантований.

За словами одного з чиновників, європейці особливо стурбовані справедливим розподілом ризиків, побоюючись, що на Європу впаде основний тягар фінансових і юридичних витрат, а також дій у відповідь з боку росії, оскільки більшість активів зберігаються на європейському континенті.

США також підштовхнули решту країн G7 до посилення риторики щодо торговельної напруженості з Пекіном. У проєкті комюніке йдеться про те, що китайські виробничі субсидії підривають позиції західних робітників, промисловість та економічну стійкість, тому G7 продовжить відстежувати потенційні негативні наслідки від надлишкових потужностей виробництва в Китаї та розгляне заходи для забезпечення рівних умов гри. Однак існують розбіжності щодо того, якими можуть бути ці кроки.

Раніше видання Politico писало, що Європа досі має сумніви щодо пропозиції США використати прибутки від заморожених російських активів для надання великого кредиту Україні. В ЄС стурбовані тим, що згода на пропозицію Штатів дасть Вашингтону “піар-перемогу”, в той час як в кінцевому підсумку, якщо щось піде не за планом, платити за все доведеться саме європейським країнам.