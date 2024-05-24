Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер

У сьогоднішньому огляді Том Купер (австрієць, не австралієць) розповідає про те, що путін робить зі своїм генштабом, уїдливо називає амеріканське керівництво зомбованими ідіотами та обговорює нюанси повітряної війни. Купер констатує: з появою Бєлоусова московські "тупоголові командири" брешуть більш відверто, ніж у попередні рази. Звісно, йдеться і про поточну ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині. На жаль, новини з півдня невтішні, хоча їх компенсують багато інших успіхів ЗСУ.

Схоже, останні 36 годин були чимось на кшталт "днів механізованих штурмів": адже є багато повідомлень про російські механізовані атаки, і щонайменше стільки ж відео, на яких підірвано багато російських танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів (і це не кажучи вже про всі трупи між ними).

Як Пуддінг проводить чистки в російському Генштабі. Та що це означає для "старої гвардії"

Цього разу я почну з однієї з моїх "улюблених тем": Генштаб всрф. Вищий, всеохоплюючий орган прийняття військових рішень в росії. "Мозок" російських військових, ті, хто перетворює мрії Пуддінга про російську імперію на спроби захопити її, розв'язуючи агресивні війни. А також ті, хто відповідає за всі військові придбання.

Зараз... судячи з того, що можна почути з москви в останні кілька днів, Пуддінг буквально "чистить" це тіло. Звичайно, всі знають, що 11 травня Пуддінг замінив свого міністра оборони Шойгу на Андрєя Бєлусова, 65-річного технократа, до того ж цивільного. Але: міністр оборони не є членом Генштабу. Він "лише" контролює його роботу (або дивиться в інший бік).

Справа ось у чому: коли Пуддінг призначає цивільну особу на посаду міністра оборони, це щось на кшталт "червоного прапора" для Генштабу. У відомстві домінують так звані "традиціоналісти": офіцери, які все ще перебувають під сильним впливом таких, як покійний генерал армії Гарєєв, наполягають на вивченні та прославлянні Радянської армії часів Великої Вітчизняної війни і діють, спираючись на досвід 1941-1945 років. Можливо, це цілком відповідає способу мислення Пуддінга. Але на цьому вся дружба між ним і цим тілом закінчується. Причина: Генштаб не може терпіти "чужинців" – цивільних – на посаді міністра оборони. Для них це абсолютно неприйнятно: вони навіть не можуть зрозуміти цього поняття і реагують "алергічно".

І тому, відтоді як Пуддінг призначив Анатолія Сєрдюкова, ще у 2007 році, Генштаб перебуває "на барикадах". Сєрдюков проштовхнув кілька радикальних реформ, але лише частково зміг їх реалізувати. На тлі зростаючої напруженості у відносинах з Генштабом, Пуддінг був змушений замінити його на Шойгу в 2012 році. Шойгу також був цивільною особою, але "принаймні" носив військову форму. Найперше, він скасував багато реформ Сєрдюкова і – о, наскільки це важливо для Генштабу, не можу сказати – відновив міфологію радянського зразка у всрф...

Так чи інакше... насправді, незалежно від того, скільки уваги привернуло рішення Пуддінга замінити Шойгу на Бєлоусова, для мене набагато цікавіше те, що Пуддінг робить з Генштабом. Це тому, що Генштаб був одним з останніх (якщо не останнім) головних органів, що приймають рішення в росії, який все ще чинив опір прямому контролю Пуддінга. Я писав про це двічі чи тричі за останні два роки. Отже, тут лише по суті: звичайно, міністри оборони були улюбленцями путіна, але начальники Генштабу і всі їхні помічники – ні. Навпаки, вони чинили опір усіляким реформам, яких він вимагав. А якщо ні, то гірко нарікали на них. І як же гірко...

Зараз, з того, що можна почути з москви, так це те, що за звинуваченням в отриманні хабара заарештовано заступника начальника Генштабу (тобто заступника Гєрасімова!) і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадіма Шамаріна.

Потім був заарештований генерал-лейтенант Владімір Вєртєлєцкій, директор Департаменту забезпечення оборонного замовлення. Це ще один із найближчих помічників Гєрасімова.

Мушу визнати: я не дуже здивований. Те, що Шойгу не зміг приборкати (масову) корупцію в Генштабі та всрф, також не стало несподіванкою: він був настільки ж корумпованим, як і генерали, яких він мав би контролювати, що не менш важливо, оскільки принаймні за непідтвердженими звітами/оцінками, корупція поглинає десь від чверті до третини видатків Пуддінга на оборонні цілі. І, як видно з його показників за останні два роки... ну, всрф не можна назвати ні "боєготовними", ні тим більше "боєздатними".

Звісно, зараз можна стверджувати, що всрф ніколи не проводили наступальних операцій такого роду [і масштабу], які вони проводять в Україні, але все ж таки: вони повинні були бути здатними проводити їх...

Але це не так, і Пуддінг мститься. Шойгу – його друг, тому його не заарештували, а "просто" замінили. Але вищий генералітет – це не друзі Пуддінга, а друзі Гєрасімова... і поки що Пуддінг не наважується чіпати Гєрасімова: схоже, він побоюється можливого заколоту всередині Генштабу (в стилі минулорічного заколоту ПВК "Вагнер" Прігожина). Але він прибирає помічників, одного за одним.

Чому я звертаю на це увагу і обговорюю?

Тому що буде цікаво спостерігати, чи зможуть (Пуддінг і Бєлусов) домогтися якогось значного поліпшення роботи Генштабу (і, відповідно, Гєрасімова), ПДВ, а отже, придбання нових озброєнь, боєприпасів і матеріалів, а також планування бойових операцій.

Інакше кажучи: "слідкуйте за новинами".

А, так, і "PS" до цієї теми: з важким, важким, важким серцем мушу повідомити: генерал-майора Конашенкова було звільнено з посади головного "тупоголового командира" в москві. Бачите: він був речником Міністерства оборони.

Ви знаєте, як це буває: когось не можна любити, але після того, як я спостерігав за його гебельсівськими виступами на телебаченні принаймні з 2015 року, мені його не вистачатиме.

Буду дуже... зітхати і ридати...

Повітряна війна. Зомбовані ідіоти та погана новина для Повітряних сил України

Згідно з усіма публічними заявами Блінкена за останні кілька днів – широко розтиражованими всіма нашими славними мейнстрімними ЗМІ без жодних перехресних запитань – США все ще забороняють розгортання зброї американського виробництва проти цілей на російській території. Інакше кажучи: Байден-Блінкен-Салліван & Co KG GesmbH AG SPA продовжують удосконалюватися в ролі зомбованих ідіотів...

Агов! Може, у них якісь перегони з Пуддінгом і його Генштабом?

Типу: хто прийме більше ідіотських рішень щодо цієї війни..?

Так от... Вчора вранці українці (я так і не можу до кінця зрозуміти, чи це була 19-та ракетна, чи 27-ма, чи 107-ма реактивна артилерійська бригади ЗСУ?) завдали потужного удару ATACMS по позиціях ППО ВКС, що дислокуються в районі аеродрому "Моспине", що в Донецьку. Наскільки можна стверджувати на даний момент, було знищено радар 96L6E (у звітах ASCC/NATO – Cheese Board, "Сирна дошка"; уламки цього радара можна побачити на фото нижче) і щонайменше дві пускові установки С-300/400. Дехто стверджує, що насправді ЗРК знищили дві повні батареї С-300/400, але не бачив достатньо доказів, щоб підтвердити це (поки що): можна лише підтвердити, що "об'єктами", по яким було завдано ударів, є Алушта та Перевальне.

Своєю чергою, вчора вранці росіяни заявили, що знищили "ще один" український МіГ-29 в аеропорту "Авіаторське" під Дніпром. Як на мене, це виглядає так, ніби вони добили один пошкоджений під час атаки 18 квітня. Це був би 27-й український МіГ-29, списаний з лютого 2022 року.

росіяни також націлювалися на АБ "Миргород" у Полтавській області – "Шахедами" та/або крилатими ракетами, причому щонайменше тричі за останні два тижні: 15, 16 та 18 травня. Я розумію/інтерпретую це як "ПСУ використовують цей об'єкт як передову оперативну базу". Ймовірно, для коротких зупинок і дозаправки своїх МіГів і Су перед бойовими вильотами в районі Харкова. Наразі відомо лише про одну жертву ПСУ: це член наземного екіпажу 831-ї бригади (яка експлуатує Су-27). Це той самий підрозділ, який втратив Су-27 18 травня, про що повідомлялося два дні тому.., де також є ще одна новина: за даними наземних військ ЗСУ, які бачили падіння літака, та російських соціальних мереж, цей літак збив російський Су-35, застосувавши ракети класу "повітря-повітря" Р-37 або Р-77...

...де... зверніть увагу, будь ласка: це не міг бути Су-35. Судячи з останніх відео, оприлюднених московськими "тупоголовими командирами", ВКС мають достатньо ракет Р-37 дальнього радіусу дії "повітря-повітря", щоб оснастити ними навіть свої літаки Су-30СМ. Як на цьому прикладі 43-го морського штурмового авіаційного полку:

...що насправді є поганою новиною для ВПС України – і це з F-16 чи без них...

Нарешті, минулої ночі українці завдали удару по російському військовому вузлу зв'язку в окупованому Криму. Перші повідомлення свідчать про "значні пошкодження обладнання та загибель багатьох військовослужбовців"...

Північна Харківщина... Західна сторона... Що ж, росіяни продовжували бомбити підступи до Липців, а це означає, що їхні наземні штурми нікуди не поділися. Навіть якщо вони коли-небудь досягнуть цього місця... це приблизно 17 км забудови на південь від нього, в напрямку Харкова.

Невже вони серйозно хочуть продиратися крізь усе це..? ...і що це теж "життєздатна тактика"?

Ну, на даний момент вони все ще продираються через поля на північ від цього місця.

У центрі їм вдалося увійти і зайняти Бугруватку, але, як я вже сказав: я не знаю, що вони там хочуть робити. Це те ж саме, що і в районі Липців, тільки з болотами і лісами замість сіл.

На західній стороні останні 48 годин ВКС продовжували бомбити Вовчанськ: наскільки мені відомо, тільки по ньому було випущено близько 50-60 УМПК – і це на додаток до артилерійських обстрілів і ударів з РСЗВ по позиціях ЗСУ на захід і схід від (зруйнованого) міста. ПСУ посилили криваву бійню, відправивши свої Мі-24 на російську піхоту, яка атакувала північну частину міста.

Ні: цей український Мі-24 не був "збитий". Він просто стріляв некерованими ракетами Zuni по російських позиціях, як зазвичай, "обстрілюючи і молячись" (spray and pray в оригіналі – iPress).

Окрім авіаударів, українці вдарили по росіянах у Вовчанську з ATACMS та артилерії, а потім 82-га повітряно-десантна (оснащена "Страйкерами") контратакувала на землі, зі сходу: кажуть, що вона відвоювала північно-східну частину Вовчанська, але я поки що не бачив жодних доказів цього. Також росіяни все ще утримують адміністративну територію (навколо дитячого садка №6, наприклад).

До речі, з'ясувалося, що на початку цього наступу російська кібератака вивела з ладу зв'язок StarLink підрозділів ЗСУ в цьому районі. Тож перші 2-3 дні українцям довелося керувати підрозділами "по-старому", за допомогою рацій – і це в умовах масованих обстрілів "Ланцетами" та ПТРК, плюс радіоелектронна боротьба... ах, про радіоелектронну боротьбу: в сучасній війні від неї нікуди не дінешся...

І ще одне "о, так": люди запитують мене, як росіянам вдається продовжувати наступати тут (і деінде), якщо вони зазнають таких великих втрат, як стверджують українці?

О, дорогенькі мої, це ж так просто.

Постійно поповнюючи штурмові загони тисячами чмобіків. Своїми резервістами.

За останні чотири-п'ять днів вони стягнули стільки резервних мотострілецьких батальйонів і полків, що мій – ретельно і терпляче зібраний за останні два тижні – бойовий порядок всрф на півночі Харкова перетворився на купу сміття. Вони перекачали близько 20 резервних мотострілецьких батальйонів у вже розгорнуті з'єднання. Більшість із них "залишаються" в зоні бойових дій менше тижня. Я кажу "залишаються", тому що після якихось 5-7 днів боїв їх знищують. У буквальному сенсі слова. Наприклад, 1855-й мотострілецький батальйон зайшов, був приписаний до 25-ї мотострілецької бригади на шість днів, а потім... ну, нічого від нього не залишилося.

Не дивно, що російські соціальні мережі рясніють повідомленнями про (цитата) "колосальні втрати" (це, дійсно, не мої, а російські слова), закликами надати інформацію про солдатів, місцезнаходження яких невідоме, або такими "крутими" відео, як це, де перераховуються (відомі) "200-ті" 1486-го мотострілецького полку з Ленінградської області.

Битва за Донбас. Одна дивізія, три бригади і один полк за одне село

Куп'янськ-Сватове... Були російські атаки з боку Лиману Першого на Синьківку.... і все. Всі були відбиті.

Кремінна-Торське... ВКС спочатку розбомбили Торське з УМПК, а по Лиману вдарили з БМ-27 або БМ-30, після чого українська 63-тя мехбригада насолоджувалася спостереженням за великою кількістю російських вибухів, коли механізована атака (п'ять танків і п'ять БМП та/або БТР) розсипалася серед мінних полів і артилерійського вогню (зокрема касетними боєприпасами DPICM).

Лисичанськ... Що ж, достатньо сказати, що "тупоголові командири" з москви брехали, коли стверджували, що "звільнили" Білогорівку (на Сіверському Дінці). Звісно, російські штурмові групи вклинилися на східних підступах до руїн цього села, але зазнали таких втрат, що їхній штурм провалився. росіяни також атакували Спірне зі сходу та півдня. Можливо, здобули поле чи два. Сіверськ ВКС бомбили з УМПК.

Бахмут... Після багатоденних обстрілів артилерією та УМПК, останні 36 годин росіяни (150-та мотострілецька дивізія та 11-та бригада ВДВ) атакували район каналу біля Часового Яру широким фронтом: фактично з півночі на південь, аж до дороги Т0504. Їм вдалося вивести піхоту на східну околицю міста, але – за традицією їхньої групи "Центр" – не вдалося увійти до нього. Лише бригада "Лють" НГУ підбила близько десятка російських бойових броньованих машин. росіяни також повернулися до спроб створити плацдарм через підземну частину каналу Сіверський Донець-Донбас.

На південь від Бахмута... і мені дійсно важко "визнати" це (навіть більше: "знову") – через те, що за це місце було стільки боїв за останній рік: росіяни (3-тя мотострілецька дивізія, переформована 72-га мотострілецька бригада, а потім 200-та мотострілецька бригада, 217-й полк ВДВ, 88-ма мотострілецька бригада з 83-ю бригадою ВДВ) повністю витіснили ЗСУ з Кліщіївки. Так, це було щось на кшталт однієї дивізії, трьох бригад і одного полку на одне село...

По суті, ситуація повернулася до тієї, що була трохи більше року тому, коли українці знаходяться на пагорбах безпосередньо на захід і південь від зруйнованого села...

...зітхаю... не знаю, що саме пішло не так з українського боку, але той самий свербіж у мізинці на нозі підказує мені, що треба придивитися уважніше.

Авдіївка-Покровськ... росіяни (27-ма мотострілецька дивізія, 35-та мотострілецька бригада, 132-га мотострілецька бригада, 30-та та 55-та мотострілецькі бригади... ) розпочали масовані штурми в напрямку Калинова, Новоолександрівки (атакував 47-й мотострілецький полк) на північному заході та Сокіл ("свіжа" 15-та мотострілецька бригада та доукомплектована 74-та мотострілецька бригада)... але не бачили, щоб вони закріпилися на місці. Так, "навіть" українська 115-та мехбригада (підрозділ, чиї позиції були прорвані в районі Очеретиного ще в квітні), наприклад, воює значно північніше від цього міста.

Танки М1 "Абрамс" 47-ї мехбригади повернулися в бій, але вже з модифікованою бронею "Контакт-1 ЕРА" (вибухо-реактивна броня). Однак росіяни підбили ще один...

А, так, за останні два дні 110-та мехбригада заявила про два збитих російських Су-25, обидва на захід від Авдіївки. Принаймні один із них був "начебто підтверджений", судячи з відео тут.

На півдні останні два дні росіяни штурмували Уманське, а в Красногорівці... росіяни дійшли до західної сторони села... на його півдні. Але всі їхні атаки на північ від Центральної дороги вкотре були відбиті.

Старомайорське... Після двох додаткових днів бомбардувань з УМПК та артилерії, росіяни розпочали двосторонню механізовану атаку на Старомайорське та Урожайне. Здається, вони увійшли в перше, але від другого залишилися лише руїни найпівденніших будинків.

Роботине... Після чотирьох місяців штурмів, так, російській 42-й мотострілецькій дивізії вдалося витіснити ЗСУ зі села на височини вздовж його північної та східної околиць.

І так, "тупоголові командири" теж збрехали про "звільнення" Кринок: цей висновок ґрунтується на тому, що після заяви про це "звільнення", 20 травня, вони ввели в цей район 76-ту дивізію ВДВ (тобто передислокували її з району Роботиного).

Принаймні одна річ тепер здається зрозумілою: з появою Бєлоусова московські "тупоголові командири" брешуть більш відверто, ніж у попередні рази.

Я ж казав: мені не вистачає Конашенкова...

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