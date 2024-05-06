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ПОЛІТИКА

Глава Єврокомісії закликає Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив для стримування ядерних загроз росії

06 травня 2024, 16:26
Глава Єврокомісії закликає Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив для стримування ядерних загроз росії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Вона зазначила, що Сі відіграв важливу роль у "деескалації безвідповідальних ядерних загроз росії".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала китайського лідера Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на росію та її ядерні амбіції.

Про це повідомляє Tagesschau.

Вона зазначила, що Сі відіграв важливу роль у "деескалації безвідповідальних ядерних загроз росії".

"Я впевнена, що президент Сі продовжуватиме робити це на тлі триваючих ядерних загроз", - додала вона.

За словами фон дер Ляєн, Китай також має продовжувати свої зусилля щодо "запобігання постачанню до росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою". Це, зазначила глава Єврокомісії, також важливо для відносин між ЄС і Китаєм.

Сьогодні, 6 травня російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

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