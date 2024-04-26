Уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16

Точні терміни поки що невідомі.

Влада Бельгії вирішила передати Україні винищувачі F-16 вже у 2024 році.

Про це на спільній прес-конференції заявили прем'єр Бельгії Александер Де Кроо та міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє BRF.

За словами міністра оборони, літаки хочуть доставити в Україну "якнайшвидше". При цьому робиться все можливе для того, щоб постачання відбулося цього року.

Також, як зазначила Дедондер, обороноздатність Бельгії в результаті такої передачі не наражається на ризик.

У свою чергу Де Кроо підкреслив, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.

Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі у форматі "Рамштайн" також повідомив, що перші винищувачі F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами.