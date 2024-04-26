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ПОЛІТИКА

Перші винищувачі F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами – Пентагон

26 квітня 2024, 18:13
Перші винищувачі F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами – Пентагон
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Ллойд Остін також повідомив, чого ще потребує України.

До України вже цього року почнуть прибувати винищувачі F-16.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Цього року в Україну почнуть прибувати ескадрильї F-16 разом із пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", – зазначив Остін.

Також під час своєї промови на відкритті засідання "Рамштайн" Остін зазначив, що Україна потребує більшої кількості артилерії та бронетехніки. Міністр оборони США пообіцяв зробити для збільшення їх кількості все, що в можна.

За його словами, партнери як і раніше сповнені рішучості утримувати рф від будь-якої подальшої агресії. Зокрема, й проти союзників по НАТО.

Нагадаємо, Франція вже долучилася до навчання українських пілотів на F-16.

ПентагонF-16війна в Україні

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