Україна досліджує уламки північнокорейських ракет, які рф запускала по території держави – Reuters

Близько половини з них вибухнуло в повітрі.

В Україні дослідили уламки балістичних ракет КНДР, які росія запускала по території держави взимку. Слідчі зʼясували, що близько половини з них вибухнуло в повітрі.

Про це агентству Reuters у відповіді на запит повідомив Офіс генерального прокурора України.

Прокуратура вивчила уламки 21 з близько 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених у період з кінця грудня по кінець лютого.

"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії й вибухнули в повітрі; в таких випадках уламки не були знайдені", — йдеться у відповіді ОГП.

У прокуратурі додали, що уламки від північнокорейських ракет знаходили, окрім Києва й околиць міста, у Харківській, Полтавській, Донецькій і Кіровоградській областях.

Коли уламки від північнокорейських ракет KN-23 не можна було зібрати на місцях падіння, цілі ідентифікували за траєкторіями польоту, швидкістю та місцями запуску, повідомили у відомстві.

Останнє зафіксоване використання ракет KN-23, за інформацією ОГП, було 27 лютого.

У прокуратурі зазначили, що загалом від початку використання росією ракет із КНДР в Україні загинули 24 людини, ще 115 отримали поранення.

За даними ОГП, правоохоронці все ще розслідують, чи відправив Пхеньян інструкторів для спостереження за запуском балістичних ракет.

Нагадаємо, що спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки ракети, яка впала в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і порушують заборону на постачання зброї із КНДР.