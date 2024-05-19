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Українських жінок шукають на заводи тоді, як чоловіків призивали до армії – Financial Times

19 травня 2024, 13:44
Українських жінок шукають на заводи тоді, як чоловіків призивали до армії – Financial Times
Фото: ferz.ua
Українські жінки все частіше займають місця, які до війни рф в Україні займали чоловіки і тепер вони затребувані на сталеливарних заводах, оскільки чоловіків відправляють на поле бою.

Про це пише газета Financial Times.

Так, на заводі ArcelorMittal у Кривому Розі менеджери кажуть, що наймання більшої кількості жінок - це питання виживання для підприємства. Із 18 000 осіб, які складали компанію на початку війни, близько 3500 чоловіків було мобілізовано, і ще більше, ймовірно, буде мобілізовано цього року.

"Якщо вони продовжать мобілізацію, у нас не буде достатньо персоналу для роботи. Ми говоримо про існування компанії", - сказав генеральний директор заводу Мауро Лонгобардо.

Він додав, що компанія намагається зруйнувати парадигму, згідно з якою тільки чоловіки можуть виконувати певну роботу.

На заводі і раніше працювали жінки, але переважно на адміністративних посадах. Тепер вони дедалі частіше беруть на себе важчі фізичні функції.

Як зазначає Оля Вакуленко, яка зараз працює на важких верстатах із виготовлення стрижнів і зубів, "ще кілька років тому, якби вибір стояв між "людиною зі спеціальною освітою" та такою, як я, що не має освіти й просто хоче працювати на заводі, звісно, вибрали б людину з освітою, а якби це був чоловік, то тим паче".

Лонгобардо каже, що стратегія найму частково спрямована на заміну мобілізованих чоловіків - а також тисяч робітників, які переїхали до безпечніших районів країни, - але також тому, що наймати чоловіків стало дуже складно. Адже, щоб працювати на заводі, чоловіки зобов'язані згідно із законом спочатку стати на облік у військкоматі, що відлякує багатьох потенційних кандидатів.

Так, за словами Анджея Випіха, голови відділу кадрів компанії в Європі, у кількох випадках, коли до них підходили менеджери з підбору персоналу з паперами про призов, деякі робітники тікали з заводу і більше не поверталися.

За словами гендиректора компанії, через брак вакансій завод був змушений скоротити виробництво, зокрема сталі, використовуваної для захисту енергетичних об'єктів від російських авіаударів. Скорочення виробництва також призвело до зниження прибутку і зменшення податкових надходжень до бюджету, додав він.

Керівник відділу з ремонту важкої техніки на заводі Євген Гречаний сказав, що тепер він отримує запити на 76 вакансій тільки від жінок. За його словами, він "приймає жінок" уже півтора року, додавши при цьому:

"Я бачу, що в найближчі кілька років ситуація не покращиться. Навіть якщо війна закінчиться, все одно буде важко".

 
мобілізаціязаводУкраїна

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