російські втрати у війні проти України втричі перевищують втрати захисників – Сирський

Кількість загиблих захисників зі зрозумілих причин він не став називати.

російські втрати у війні проти України втричі перевищують втрати захисників, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Та під час інтерв'ю The Guardian він додав, що на деяких ділянках фронту вони ще більше.

"Їх кількість загиблих набагато більша", – підкреслив він.

Воєначальник також відмовився називати втрати серед українського війська. Аргументував він це тим, що тема є чутливою і ворог може використати це на свою користь.

Сирський зауважив, що росія має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Окупанти також мають перевагу у техніці та засобах.

Як зазначає головкома, через два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення росіяни все ще мають більші ресурси. За словами Сирського, росія на початку вторгнення мала 100 тисяч солдатів. Ця кількість зросла до 520 тисяч, а до кінця року рф хоче збільшити чисельність військ до 690 тисяч.

"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - сказав головком.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни кількість російських танків зросла вдвічі - з 1700 одиниць до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася втричі, а бронетранспортерів - з 4500 до 8900 одиниць.

"Противник має значну перевагу в силах і засобах", - наголосив Сирський.

The Guardian додає, що саме перевага людей та техніки росії пояснює події на фронті.

Головнокомандувач завив, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки росія нарощує свої сухопутні війська.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок", - заявив він.

Сирський також закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь у війні.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання", - підкреслив він.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 листопада.