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ПОЛІТИКА

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 листопада

23 липня 2024, 13:18
Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 листопада
Андрій Попіль. Фото: Андрій Попіль
Цього разу особливий режим триватиме щонайменше до початку листопада.

Верховна Рада проголосувала за продовження дії в Україні воєнного стану ще на 90 днів – з 12 липня до 9 листопада. Законопроєкт №11433 проголосували 339 народних депутатів.

Про це повідомив парламентар з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Водночас парламент підтримав законопроєкт №11434 про продовження загальної мобілізації. За цей документ проголосували 338 народних депутатів.

Це вже 12 раз народні депутати голосують за подібне рішення. Перед голосуванням у сесійній залі парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони одноголосно – 13 голосами – підтримав як продовження воєнного стану, так і загальної мобілізації.

Раніше повідомлялось, що рівень мобілізації у травні та червні зріс більш ніж удвічі порівняно з попередніми двома місяцями, заявили в Міноборони України, не надавши при цьому точних цифр. Спікер Міноборони Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією". Середній вік мобілізованого солдата залишився незмінним і становить близько 40 років.

мобілізаціявоєнний станвійна в Україні

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