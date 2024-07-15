Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Мобілізація в Україні різко зросла в травні та червні, попри зниження ентузіазму серед населення – Reuters

15 липня 2024, 10:31
Мобілізація в Україні різко зросла в травні та червні, попри зниження ентузіазму серед населення – Reuters
Фото: rian.com.ua
Середній вік мобілізованого солдата залишився незмінним і становить близько 40 років.

Рівень мобілізації у травні та червні зріс більш ніж удвічі порівняно з попередніми двома місяцями, заявили в Міноборони України, не надавши при цьому точних цифр.

Про це повідомляє Reuters.

Спікер Міноборони Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією". Середній вік мобілізованого солдата залишився незмінним і становить близько 40 років.

Хоча цифри мобілізації залишаються таємницею воєнного часу, деякі політичні та військові діячі заявили, що зміни, включаючи кампанію зі збільшення кількості добровольців, дозволили відновити мобілізацію за останні два місяці.

Як зазначає агентство, Збройні сили України, посилені довгоочікуваною західною допомогою, протягом кількох місяців намагалися утримати оборону проти російських військ, що просуваються на схід.

"Багато виснажених військовослужбовців відчайдушно потребують заміни після більш ніж двох років практично безперервної служби, при цьому неясно, коли вони будуть демобілізовані зі збройних сил чисельністю близько 1 мільйона людей", - пише Reuters.

Відповідаючи на запитання про цифру у 200 тисяч додаткових військовослужбовців, озвучену німецькою газетою, Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної оборони, підрахував, що армія могла б залучити таку кількість військовослужбовців до кінця року, якби процес тривав нинішніми темпами.

За його словами, це може дозволити Україні розглянути законопроект про демобілізацію частини військ, хоча міністр внутрішніх справ попередив, що ухвалення такого рішення без заміни пропорційної частини військовослужбовців може послабити фронт.

Матьє Булег, аналітик з питань оборони з вашингтонського Центру аналізу європейської політики, сказав, що оцінка у 200 тисяч людей обнадіює, але важливішим завданням буде їхнє навчання та правильний розподіл на фронті.

росія тим часом набирає близько 30 тисяч солдатів на місяць для своїх військових дій, зазнаючи "дуже високих" втрат, заявив високопоставлений представник НАТО. Він додав, що у москви не вистачає боєприпасів та військ, щоб розпочати великий наступ.

Як зазначає Reuters, президент Володимир Зеленський у квітні знизив призовний вік з 27 до 25 років і підписав указ, який набув чинності в травні, про перегляд процесу мобілізації, який зобов'язує чоловіків молодше 60 років оновлювати свої персональні дані в призовних пунктах або онлайн.

Після реформи мобілізаційної політики деякі призовні пункти важко справляються з напливом чоловіків, які прийшли зареєструватися або оновити свої дані до крайнього терміну 16 липня.

"Людей приходить більше, ніж ми можемо прийняти, - сказав заступник начальника призовного пункту. - Іноді обробка затягується до першої години ночі".

мобілізаціявійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли в найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли в найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється