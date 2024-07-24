ДП "Документ" відновив прийом документів для чоловіків за кордоном, але є умова

Закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заяв від чоловіків на оформлення паспортів за наявності у них дійсних військово-облікових документів.

Проте для заяв потрібне підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів.

Про це сьогодні, 24 липня, заявили в компанії ДП "Документ".

"З 24.07.2024 відокремлені закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків", - йдеться в заяві держпідприємства.

Для отримання послуг цій категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.

Подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів можна в Німеччині, Польщі, Іспанії, Чехії, Словаччин та Італії.

Раніше ДП "Документ" не приймав заявок і не видавав документів з кінця квітня після виходу відповідної постанови Міністерства закордонних справ.

7 червня уряд зобов'язав чоловіків мати військово-облікові документи для оформлення паспортів за кордоном.