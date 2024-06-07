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Уряд зобов'язав чоловіків мати військово-облікові документи для оформлення паспортів за кордоном

07 червня 2024, 16:09
Уряд зобов'язав чоловіків мати військово-облікові документи для оформлення паспортів за кордоном
Фото: з вільних джерел
Це стосується чоловіків від 18 до 60 років.

Громадяни України призовного віку зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів.

Пр це йдеться у відповідній постанові уряду від 4 червня.

Уряд затвердив експериментальний проєкт щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції поза медами України. Зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого. 

Тепер оформлення паспортів чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

Правила набудуть чинності 30 червня 2024 та діятимуть до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше шести місяців з дня набрання чинності цією постановою.

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