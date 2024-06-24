Європейська перспектива Грузії буде скасована, якщо влада цієї країни продовжить свою політику – Боррель

Європа розглядає декілька варіантів реагування на дії грузинської влади.

Європейський Союз може зачинити двері для Грузії, якщо влада країни не змінить свою політику.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час обговорення європейських міністрів МЗС можливих рішень через закон про "іноагентів", передає "Ехо Кавказу".

"Якщо уряд продовжить йти тим же шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері будуть зачинені. І грузинський народ заплатить за наслідки, постраждає від того, що європейську перспективу буде знижено або навіть скасовано", — заявив Боррель.

Він зауважив, що сьогодні конкретних рішень по Тбілісі не варто очікувати. Проте, за його словами, ЄС може припинити підтримку через Європейський фонд миру або скасувати політичні контакти на високому рівні. Також Європа може призупинити фінансування грузинського уряду.

Нагадаємо, грузинський парламент, не зважаючи на протести громадян, 28 травня подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі та остаточно прийняв закон про "іноагентів". Документ називають аналогічним російськом.