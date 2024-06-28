Данія підготувала 50 українських спеціалістів з обслуговування F-16

Також ще 50 людей навчатимуть після "літньої паузи".

Про це заявив очільник ВПС Данії, пише видання Nyheder.

Перші данські літаки F-16 будуть доставлені в Україну влітку.

Але щоб отримати перевагу в повітрі над Україною, потрібно більше, вважає очільник ВПС Данії Ян Дам.

"Це вимагає більш ефективних військово-повітряних сил і наземної ППО... Збити F-16 буде великою стратегічною перемогою росіян, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати ризик, роблячи українців максимально вправними. Але обіцяти нічого не можу. І, звичайно, мені було б дуже шкода, якби одного з них збили", – сказав Дам.

Нагалажмо, що раніше ЗМІ писали, що надходження F-16 допоможе Україні у війні, але не стане переломним моментом.