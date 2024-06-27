Надходження F-16 допоможе Україні у війні, але не стане переломним моментом – Reuters
27 червня 2024, 17:51
Аналітики зазначають, що це більше символ, ніж реальна допомога, особливо на початкових етапах.
Через два роки після того, як Україна почала просити союзників надати їй винищувачі F-16 для боротьби з російськими військами, нарешті в країну мають прибути перші літаки.
Про це пише Reuters.
Водночас, видання пише, що затягування процесу передачі дало росії час, щоб підготувати оборону і спробувати звести нанівець вплив F-16.
Так, деякі опитані аналітики вважають, що F-16 не стануть переломним моментом у війні.
"Потрібно відокремлювати символізм від реального впливу на поле бою, який буде корисним, але скромним, особливо на початку", - сказав Марк Кансіан, старший радник Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва, вважає, що для проведення значних операцій Україні знадобиться щонайменше 60 літаків, аби відтіснити російську авіацію від своїх кордонів. А депутатка Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію Києва з озброєнь та боєприпасів, вважає, що для значного посилення повітряного потенціалу Україні знадобиться близько 120 винищувачів F-16.
Водночас перші поставки можуть допомогти Україні зміцнити свій повітряний щит, вважають експерти.
"Це забезпечить певний потенціал протиповітряної оборони, а також потенційно допоможе перехоплювати "Шахеди" і крилаті ракети. Хоча це дуже дорогий спосіб зробити це, з погляду боєприпасів", - сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник із питань повітряної потужності та технологій Королівського інституту об'єднаних збройних сил.
За словами Кузана, останніми місяцями українські військові докладали всіх зусиль, щоб знизити загрозу для прибуття F-16, атакуючи російські засоби ППО.
Однак, на думку Марка Канчіана, Україна спробує розширити проломи в російській обороні безпосередньо перед запланованими атаками F-16, а не завчасно.
Як пише Reuters, на думку експертів, навчання пілотів матиме вирішальне значення.
"Можна мати багато швидких літаків, але якщо вони не мають ефективної зброї та екіпажу, здатного застосувати її з ефективною тактикою, то їх просто будуть збивати у великій кількості", - каже Бронк.
Він також додав, що технічне обслуговування літаків є ще більш нагальною проблемою, ніж підготовка пілотів.
За його словами, більшість ремонтних робіт і технічного обслуговування мають проводитися на території України, і, ймовірно, доведеться вдатися до допомоги іноземних підрядників, які знають літаки.
За словами експертів, росія вже активізувала свої атаки на об'єкти інфраструктури, які можуть бути використані для обслуговування і розгортання F-16.
"росія щодня завдає ударів по всіх аеродромах, потенційних базах F-16, включно зі спробами пошкодити злітно-посадкові смуги та інфраструктуру. Ці удари не припинялися, принаймні, останні два місяці" - каже Кузан.