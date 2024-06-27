Надходження F-16 допоможе Україні у війні, але не стане переломним моментом – Reuters

Аналітики зазначають, що це більше символ, ніж реальна допомога, особливо на початкових етапах.

Через два роки після того, як Україна почала просити союзників надати їй винищувачі F-16 для боротьби з російськими військами, нарешті в країну мають прибути перші літаки.

Водночас, видання пише, що затягування процесу передачі дало росії час, щоб підготувати оборону і спробувати звести нанівець вплив F-16.

Так, деякі опитані аналітики вважають, що F-16 не стануть переломним моментом у війні.

"Потрібно відокремлювати символізм від реального впливу на поле бою, який буде корисним, але скромним, особливо на початку", - сказав Марк Кансіан, старший радник Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.