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ПОЛІТИКА

Грузія отримала запрошення на саміт НАТО, незважаючи на закон про "іноагентів"

25 червня 2024, 10:52
Грузія отримала запрошення на саміт НАТО, незважаючи на закон про
Фото: gettyimages.com
Водночас О'Браєн заявив, що народ Грузії прагне інтеграції в ЄС і НАТО.

Грузія отримала запрошення взяти участь у партнерських заходах на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, повідомляє Radio Liberty

Під час пресконференції О'Браєн засудив законопроєкт правлячої партії "Грузинська мрія", який деякі опоненти називають "російським законом".

"Насильство проти діячів опозиції, насильство проти громадянського суспільства, московський закон про іноземних агентів, а також очевидне рішення віддати новий порт китайській компанії несумісні з бажанням приєднатися до міжнародних організацій, заснованих США і ЄС", - зауважив О'Браєн.

Водночас О'Браєн заявив, що народ Грузії прагне інтеграції в ЄС і НАТО.

"Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що шлях, яким вони йдуть, і риторика, яку вони використовують щодо Заходу, несумісні з тим, чого хочуть 80 відсотків громадян Грузії. Ми намагаємося якомога чіткіше пояснити, що є спосіб відступити від шляху, який вони обрали", - сказав О'Браєн.

О'Браєн наголосив, що усі країни-партнери НАТО були запрошені на саміт Альянсу 9-11 липня у Вашингтоні та додав, що ключовими пріоритетами саміту є "зміцнення альянсу, партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні та успіх України".

28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", фактично ухваливши його. Це викликало обурення західних партнерів та масові протести серед населення Грузії, адже даний закон фактично аналогічний тому, що діє у рф.

НАТОГрузіяЄвросоюзіноагенти

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