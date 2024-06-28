Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ збили "Іглою" російський штурмовик Су-25 на Донеччині

28 червня 2024, 11:51
ЗСУ збили
Су-25 Фото: прес-служби Міноборони
Бійці Національної гвардії збили на Донеччині російський штурмовик Су-25, який здійснював бойовий виліт.

Про це пише пресслужба НГУ.

Служба уточнила, що сталось це ще 23 червня.

Вдалий постріл по ворожому засобу повітряного нападу здійснив зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України.

На Донеччині військові висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення. 

Виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.

На початку місяця ми писали, що ймовірне знищення Су-27 це вражаючий удар по російській повітряній могутності.

 

ЗСУСу-25

Останні матеріали

Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Політика
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Переклад iPress – 26 червня 2024, 08:48
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється