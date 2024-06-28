ЗСУ збили "Іглою" російський штурмовик Су-25 на Донеччині
Про це пише пресслужба НГУ.
Служба уточнила, що сталось це ще 23 червня.
Вдалий постріл по ворожому засобу повітряного нападу здійснив зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України.
На Донеччині військові висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення.
Виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.
На початку місяця ми писали, що ймовірне знищення Су-27 це вражаючий удар по російській повітряній могутності.