ЗСУ збили "Іглою" російський штурмовик Су-25 на Донеччині

Бійці Національної гвардії збили на Донеччині російський штурмовик Су-25, який здійснював бойовий виліт.

Про це пише пресслужба НГУ.

Служба уточнила, що сталось це ще 23 червня.

Вдалий постріл по ворожому засобу повітряного нападу здійснив зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України.

На Донеччині військові висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення.

Виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.

На початку місяця ми писали, що ймовірне знищення Су-27 це вражаючий удар по російській повітряній могутності.