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Ймовірне знищення Су-27 це вражаючий удар по російській повітряній могутності – Forbes

09 червня 2024, 19:29
Ймовірне знищення Су-27 це вражаючий удар по російській повітряній могутності – Forbes
Wikipedia
Якщо це підтвердиться, це буде лише друга бойова втрата бойового літака, який ухиляється від радарів.

Про це йдеться в матеріалі бізнес видання Forbes.

В разі підтвердження інформації щодо знищення Су-57 на аеродромі Ахтубинськ -  це буде вражаючим ударом по російській повітряній могутності. 

ВПС рф мають близько двох десятків двомоторних надзвукових Су-57, які росія створила у відповідь на американський стелс-винищувач Lockheed Martin F-22. 

Су-57 ще не випробувані і ще ніколи не літали в бойових умовах, якщо Україна справді знищила Су-57 під час удару дронів, це не тільки приниження для росіян - це може стати передвісником нових принижень. 

Те, що українські війська знищили новітній винищувач, який перебуває майже за 600 км від лінії фронту, наводить на думку про те, що російські система ППО настільки ослаблена, що не може захистити навіть цінні активи кремля.

"На знімках видно, що 7 червня Су-57 стояв неушкодженим, а 8 червня поруч із ним з'явилися ями від вибуху та характерні плями вогню, спричинені пожежею", - йдеться в повідомленні.

Якщо інформація українських розвідників щодо Су-57 підтвердиться, то ця втрата стане лише другим бойовим літаком, втраченим у бою за чотири десятиліття, відколи ВПС США прийняли на озброєння найперший стелс-літак - Lockheed Martin F-117.

Якщо Су-57 не був вражений 8 червня, то новий шанс може випасти в найближчому майбутньому, адже Україна створює нові ударні безпілотники дальнього радіусу дії швидше, ніж Росія встигає поставити додаткові системи ППО для захисту зростаючого списку цілей для дронів.

Оскільки в росії занадто мало радарів і зенітно-ракетних батарей, щоб захистити кожен штаб, завод, нафтопереробний завод і авіабазу, росіянам доводиться робити важкий вибір.

Сьогодні стало відомо, що Україна вперше в історії уразила літак Cу-57 за 600 км від лінії фронту.

 

війна в УкраїніСу-57Втрати росії на війні

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