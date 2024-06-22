Угорщина може отримати вигоду від нового пакету санкцій проти росії – ЗМІ

Уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС.

Уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу (СПГ) в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".

Про це пише "Радіо Свобода".

Угорський уряд припинив блокування санкцій ЄС щодо поставок російського СПГ, але в обмін на це "Пакш II" отримав горизонтальне звільнення від санкцій. Ядерний проєкт, схоже, назавжди захищений від усіх нинішніх і майбутніх потенційних санкцій, зазначає видання.

Уряд виключав "Пакш II" зі сфери санкцій і в попередніх пакетах, але це завжди робилося на індивідуальній основі. Зміна у порівнянні з цим полягає в тому, що тепер він отримав повне звільнення від санкцій.

Ця поступка не змінює позицію угорського уряду, яка полягає в тому, що він виступає проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників "Росатому" за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької атомної електростанції.

Раніше уряд Угорщини виключав підтримку будь-яких каральних заходів, що впливають на російський газовий сектор, посилаючись на безпеку поставок. Це значний крок вперед, навіть якщо щойно прийняті заходи не впливають на постачання російського скрапленого природного газу до Європи, а лише забороняють його реекспорт до третіх країн з європейських (переважно бельгійських та французьких) портів.

Крім того, заборонені інвестиції в російські проєкти з видобутку скрапленого природного газу, особливо в районі Північного моря.

Минулого року російська держава заробила близько восьми мільярдів євро на експорті скрапленого природного газу. Нинішнє ембарго торкнеться приблизно лише чверті цієї суми. Водночас, через європейські санкції Москві, ймовірно, доведеться переосмислити свою бізнес-модель і доставляти природний газ новими маршрутами (наприклад, через Північний Льодовитий океан) на ринки збуту в Азії. Це потребуватиме спеціальних криголамів.

Угорщина мала ще одне серйозне застереження проти пропозиції щодо санкцій, а саме те, що пропозиція зобов'язала б європейські материнські компанії, присутні в росії, забезпечити дотримання санкцій у випадку їхніх дочірніх компаній у цій країні. За інформацією "Радіо Свобода", це стало б проблемою, зокрема, для банку OTP, який має значні інтереси в Росії. Однак пропозиція була настільки пом'якшена, що зацікавлені європейські інвестори не бачать у ній загрози.

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти росії після понад місяця дискусій у четвер.