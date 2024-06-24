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ПОЛІТИКА

ЄС розробляє правове підґрунтя для обходу вето Угорщини щодо підтримки України – Боррель

24 червня 2024, 09:15
ЄС розробляє правове підґрунтя для обходу вето Угорщини щодо підтримки України – Боррель
Фото: Українська правда
Майже 200 млрд євро іммобілізовано в ЄС, здебільшого в Бельгії, і блок раніше цього року погодився використати прибуток, отриманий у лютому, для закупівлі зброї для України.

Європейський союз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів росії цього року.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Financial TImes.

Він зазначив, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених активів росії, вона "не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей". Боррель додав, що цей обхідний шлях "складний, як і будь-яке юридичне рішення, але він працює".

Обхід Будапешта може також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 по залученню кредиту в розмірі 50 млрд доларів для Києва до грудня, який повинен бути погашений за рахунок майбутніх надходжень - рішення, прийняте лідерами на саміті в Італії на початку цього місяця.

Майже 200 млрд євро іммобілізовано в ЄС, здебільшого в Бельгії, і блок раніше цього року погодився використати прибуток, отриманий у лютому, для закупівлі зброї для України.

Угорщина вже давно виступає проти того, щоб ЄС колективно надавав військову підтримку Україні. Будапешт також блокує сім інших рішень, пов'язаних з озброєнням Києва, на суму близько 6,6 млрд євро.

Юридичний обхідний шлях обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС у понеділок, 24 червня. 

Стурбованість США та інших партнерів по G7 тим, що Угорщина може заблокувати рішення ЄС про збереження російських активів у замороженому стані на невизначений термін, спричинила значні затримки в переговорах щодо кредиту в 50 млрд доларів.

За словами чиновників, обізнаних із цим питанням, юридичний обхідний шлях для використання коштів ЄС, найімовірніше, буде достатнім для того, щоб гарантувати виплату кредиту.

Країни Заходу після початку військового конфлікту в Україні заблокували близько 300 мільярдів доларів російських активів. Однак, питання про конфіскацію цих коштів досі не вирішено.

УгорщинаБоррельпідтримка Українизаморожені активи рф

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