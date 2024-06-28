У столиці Ліхтенштейну Вадуці відбулась церемонія відкриття консульства України.

Про це напередодні повідомило МЗС.

В церемонії відкриття взяли участь заступник голови МЗС Євген Перебийніс, міністр закордонних справ, освіти і спорту Ліхтенштейну Домінік Гаслер.

"Україна та Ліхтенштейн поділяють спільні цінності та погляди. Відкриття почесного консульства України у Князівстві є історично значимою подією та символічним кроком для зміцнення взаємодії між нашими країнами", – заявивла Гаслер.

Після відкриття пройшла зустріч, під час якої Перебийніс висловив вдячність Ліхтенштейну за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони також обговорили "перспективи розвитку двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес, а також взаємодію у рамках міжнародних організацій".

Послом України у Ліхтенштейні за сумісництвом є очільниця швейцарського посольства Ірина Венедіктова.

Почесне консульство України в Ліхтенштейні очолив Девід Карл Яндрасітс, який був призначений ще в квітні.

Раніше Україна не мала посольства в Ліхтенштейні, а дипломатичними та консульськими питаннями опікується за сумісництвом посольство в Швейцарії.

В середині червня ми також писали, що Україна і Палау встановили дипломатичні відносини.