Україна і Палау встановили дипломатичні відносини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і директорка Бюро внутрішніх справ Республіки Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим. У присутності лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і директорка Бюро внутрішніх справ Республіки Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами", - йдеться в заяві.

Крім того, Зеленський під час зустрічі наголосив на важливості об’єднання країн світу навколо Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

В рамках Міжнародного саміту миру у Швейцарії відбулася перша зустріч на найвищому рівні між Президентом Володимиром Зеленським та Президентом Палау Сурангелом Віппсом-молодшим. Однією із тем зустрічі стало питання екологічної безпеки.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський прибув у Швейцарію на Саміт миру.