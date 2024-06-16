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Україна і Палау встановили дипломатичні відносини

16 червня 2024, 16:48
Україна і Палау встановили дипломатичні відносини
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і директорка Бюро внутрішніх справ Республіки Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим. У присутності лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і директорка Бюро внутрішніх справ Республіки Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами", - йдеться в заяві. 

Крім того, Зеленський під час зустрічі наголосив на важливості об’єднання країн світу навколо Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

В рамках Міжнародного саміту миру у Швейцарії відбулася перша зустріч на найвищому рівні між Президентом Володимиром Зеленським та Президентом Палау Сурангелом Віппсом-молодшим. Однією із тем зустрічі стало питання екологічної безпеки.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський прибув у Швейцарію на Саміт миру.

 

УкраїнаПалау

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