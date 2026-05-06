Ліхтенштейн став 25-ю країною, яка приєдналася до Спецтрибуналу щодо агресії росії

06 травня 2026, 14:49
Ліхтенштейн став 25-ю країною, яка приєдналася до Спецтрибуналу щодо агресії росії
Україна наполягає на створенні Спецтрибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші міжнародні інституції наразі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Ліхтенштейн офіційно приєднався до Спеціального трибуналу, що розслідуватиме злочин агресії росії проти України, ставши 25-ю країною-учасницею.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 14–15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу.

Україна наполягає на створенні Спецтрибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші міжнародні інституції наразі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії. Угоду про створення трибуналу Зеленський і генеральний секретар Ради Європи підписали у Страсбурзі 25 червня 2025 року. У січні 2026 року ЄС перерахував перші €10 мільйонів на його створення, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників.

До Спецтрибуналу вже приєдналися Австрія, Португалія, Ісландія, Польща, Франція, Коста-Рика, Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, Фінляндія, Греція, Чехія, Бельгія і Ліхтенштейн.

