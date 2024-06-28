НАТО вітає будь-яку збройну підтримку України з боку Південної Кореї

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс вітатиме рішення Південної Кореї щодо надання Україні летальної допомоги.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Столтенберг заявв, що НАТО вітатиме "будь-яку серйозну підтримку" України з боку Південної Кореї.

Він додав, що такі питання, як загрози Північної Кореї і війна в Україні, демонструють, що заходи безпеки не залежить від регіону.

"Південна Корея має розвинену оборонну промисловість. У вас є великі обсяги боєприпасів і все, що потрібно Україні, але, звичайно, Південна Корея повинна ухвалювати ці рішення", - сказав генсек Альянсу.

Глава НАТО наголосив, що не слід проводити будь-які паралелі в етичній площині між допомогою росії з боку Північної Кореї та можливою допомогою Україні з боку Південної Кореї.

Він вважає, що допомога рф має незаконний характер, оскільки москва порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України.

"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", - підсумував Столтенберг.