НАТО вітає будь-яку збройну підтримку України з боку Південної Кореї
Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
Столтенберг заявв, що НАТО вітатиме "будь-яку серйозну підтримку" України з боку Південної Кореї.
Він додав, що такі питання, як загрози Північної Кореї і війна в Україні, демонструють, що заходи безпеки не залежить від регіону.
"Південна Корея має розвинену оборонну промисловість. У вас є великі обсяги боєприпасів і все, що потрібно Україні, але, звичайно, Південна Корея повинна ухвалювати ці рішення", - сказав генсек Альянсу.
Глава НАТО наголосив, що не слід проводити будь-які паралелі в етичній площині між допомогою росії з боку Північної Кореї та можливою допомогою Україні з боку Південної Кореї.
Він вважає, що допомога рф має незаконний характер, оскільки москва порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України.
"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", - підсумував Столтенберг.