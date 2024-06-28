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НАТО вітає будь-яку збройну підтримку України з боку Південної Кореї

28 червня 2024, 10:53
НАТО вітає будь-яку збройну підтримку України з боку Південної Кореї
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Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс вітатиме рішення Південної Кореї щодо надання Україні летальної допомоги.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Столтенберг заявв, що НАТО вітатиме "будь-яку серйозну підтримку" України з боку Південної Кореї. 

Він додав, що такі питання, як загрози Північної Кореї і війна в Україні, демонструють, що заходи безпеки не залежить від регіону.

"Південна Корея має розвинену оборонну промисловість. У вас є великі обсяги боєприпасів і все, що потрібно Україні, але, звичайно, Південна Корея повинна ухвалювати ці рішення", - сказав генсек Альянсу.

Глава НАТО наголосив, що не слід проводити будь-які паралелі в етичній площині між допомогою росії з боку Північної Кореї та можливою допомогою Україні з боку Південної Кореї.

Він вважає, що допомога рф має незаконний характер, оскільки москва порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України.

"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", - підсумував Столтенберг.

 
НАТОзброяПівденна КореяЄнс Столтенберг

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