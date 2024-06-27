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ПОЛІТИКА

Нетаньяху сподівається, що зможе відновити стосунки з Трампом, якщо той стане президентом

27 червня 2024, 12:50
Нетаньяху сподівається, що зможе відновити стосунки з Трампом, якщо той стане президентом
Фото:politeka.net
Трамп мав тісні стосунки з Нетаньяху під час перебування на посаді.

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху загострив свою ворожнечу з президентом Байденом через війну в Газі, звинувативши його у стримуванні поставок зброї в публічній суперечці, яка, на думку аналітиків, має на меті чинити тиск і потенційно навіть поставити Білий дім у незручне становище напередодні виборів у США.

Протистояння між ними почалося, коли Нетаньяху оприлюднив відео, в якому стверджував, що говорив з держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Ізраїля про те, що "немислимо", щоб США стримували постачання зброї. Блінкен та інші посадовці в адміністрації Байдена швидко спростували це звинувачення, розкритикувавши Нетаньяху за розпалювання конфлікту.

Про це пише The Hill.

Але ізраїльський лідер лише посилив свої заяви на тлі припущень, що Нетаньяху хоче бачити повернення колишнього президента Трампа, ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року. Ехуд Ольмерт, колишній премєр-міністр Ізраїля написав 26 червня статтю, в якій назвав публічну критику Нетаньяху на адресу США "безвідповідальною провокацією", яка ризикує зруйнувати складні відносини між країнами. 

Трамп мав тісні стосунки з Нетаньяху під час перебування на посаді, оскільки його адміністрація перенесла посольство США до Єрусалиму та офіційно визнала історичне місто столицею Ізраїля. Його адміністрація також уклала Угоди Авраама, які дозволили кільком арабським країнам нормалізувати відносини з Ізраїлем.

Нетаньягу і Трамп посварилися, коли ізраїльський лідер визнав перемогу Байдена на виборах у 2020 році, але це можна виправити, вважає Ехуд Яарі, міжнародний науковий співробітник Вашингтонського інституту "Лафер", що базується в Ізраїлі.

"[Нетаньяху] вірить, що їх можна відновити, ці особливі відносини", — сказав він, оскільки в Ізраїлі зростає відчуття, що "Трамп може прийти знову".

Розкол між Байденом і Нетаньяху також відбувається на тлі внутрішніх заворушень в Ізраїлі, де протестувальники вимагають від офіційних осіб прийняти угоду про припинення вогню і повернути заручників, що залишилися в Газі.

ІзраїльзброяДональд ТрампДжо БайденНетаньяху

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