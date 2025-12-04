Бразильський мільярдер таємно відвідав Мадуро, закликаючи його до відставки – Bloomberg

Батіста прибув до Венесуели 23 листопада і зустрівся з Мадуро, намагаючись переконати його відгукнутися на заклик президента США Дональда Трампа піти у відставку.

Бразильський бізнесмен Джоеслі Батіста, співвласник м'ясного гіганта JBS, таємно відвідав Каракас, щоб спробувати знизити напруженість між США і президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, Батіста прибув до Венесуели 23 листопада і зустрівся з Мадуро, намагаючись переконати його відгукнутися на заклик президента США Дональда Трампа піти у відставку і погодитися на "мирний перехід влади". Візит відбувся за кілька днів після телефонної розмови Трампа з Мадуро, під час якої американський лідер знову зажадав його відставки.

Джерела наголосили: адміністрація Трампа знала про поїздку, але Батіста діяв за власною ініціативою і не представляв США.

"Джоеслі Батіста не є представником будь-якого уряду", - заявила керуюча компанія сім'ї Batista J&F SA.

Контекст візиту - період стрімкого погіршення відносин між США і Венесуелою. Трамп погрожував ударами по території країни після серії атак американських ВМС на ймовірні наркокатери біля берегів Венесуели та Колумбії. За даними США, режим Мадуро є "незаконним" і причетний до транзиту колумбійського кокаїну, що призводить до смертей американців.

Батіста, за даними Bloomberg, став черговим учасником неформальних спроб діалогу, до яких уже залучено спецпосланця США Річарда Гренелла, представників Катару, а також інвесторів, пов'язаних із нафтогазовим сектором Венесуели. Усі ініціативи спрямовані на запобігання ескалації після більш ніж 20 атак на "наркосуди" та найбільшого за десятиліття військового розгортання США в регіоні.

Держсекретар США Марко Рубіо в недавньому інтерв'ю засумнівався, що Вашингтон зможе укласти стійку угоду з Мадуро, зазначивши, що той "багаторазово порушував свої обіцянки". Однак він визнав, що "намагатися варто".

Батіста зберігає робочі зв'язки як з оточенням Трампа, так і з венесуельською владою. JBS володіє американською Pilgrim's Pride, яка жертвувала 5 млн доларів на інавгурацію нинішнього американського лідера. При цьому компанія раніше постачала Венесуелі м'ясо за контрактом на 2,1 млрд. доларів.

Сам Батіста, як пише Bloomberg, фігура з бурхливим минулим. Він брав участь у найбільших корупційних схемах в історії Бразилії, а 2017 року став ключовим свідком проти президента Мішела Темера, записавши таємну зустріч в обмін на імунітет.

Тим часом США продовжили тиск на Каракас: наступного дня після візиту Батісти Вашингтон визнав наркокартель "Картель Сонць", нібито пов'язаний з Мадуро і високопоставленими чиновниками, іноземною терористичною організацією.

Нагадаємо, що режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі готовий до відставки, але умови не влаштовують адміністрацію Дональда Трампа. Як стало відомо, Мадуро запропонував піти з посади через 18 місяців, тоді як США наполягають на негайному звільненні. Переговори тривають, але ризик ескалації зростає на тлі нарощування американської флотилії в Карибському басейні.