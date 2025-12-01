Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Венесуели готовий піти з посади, але США вимагають негайної відставки — CNN

01 грудня 2025, 10:59
Президент Венесуели готовий піти з посади, але США вимагають негайної відставки — CNN
Фото з вільних джерел
Мадуро та його оточення підтримують зв’язок із Білим домом кількома каналами, обговорюючи двосторонню співпрацю.

Режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі готовий до відставки, але умови не влаштовують адміністрацію Дональда Трампа. Як стало відомо, Мадуро запропонував піти з посади через 18 місяців, тоді як США наполягають на негайному звільненні. Переговори тривають, але ризик ескалації зростає на тлі нарощування американської флотилії в Карибському басейні.

Про це пише CNN.

Згідно з джерелами, близькими до переговорів, Мадуро в неофіційних контактах з представниками США погодився залишити владу, але не раніше ніж через півтора року. Американська сторона відкинула пропозицію, вважаючи, що лише миттєва відставка диктатора гарантує стабільність у регіоні. CNN повідомляє, що деякі чиновники США розглядали компроміс, але Трамп наполіг на жорсткій позиції.

Джерела NYT підтверджують: нещодавно відбулася телефонна розмова між Мадуро та Трампом за участю держсекретаря Марко Рубіо. Лідери обговорювали можливу зустріч у США, але не дійшли консенсусу щодо термінів. Мадуро та його оточення підтримують зв’язок із Білим домом кількома каналами, обговорюючи двосторонню співпрацю.

Переговори йдуть на тлі нарощування військової присутності США в Карибському морі. У серпні Трамп дозволив застосування сили проти латиноамериканських наркокартелів, насамперед венесуельських. До узбережжя Венесуели прибула флотилія ВМС США з десантними кораблями та трьома есмінцями, готовими до дій. У пресі регулярно з’являються чутки про підготовку американської операції.

Венесуельська опозиція та союзники США в Латинській Америці вітають тиск на Мадуро, звинувачуючи його в зв’язках із наркоторгівлею та репресіями. Економічна криза в країні посилює напругу: інфляція сягає 200%, а мільйони біженців шукають притулку в сусідніх державах.

