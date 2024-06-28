МКС відклав видачу ордерів на арешт Нетаньягу і Галланта
Про це повідомляє газета The Jerusalem Post.
"Відтермінування відбулося після того, як 10 червня Британія подала заяву amicus curiae проти юрисдикції МКС з цього питання", - пише видання.
Рішення, яке було ухвалене напередодні, не лише задовольнило прохання Британії про втручання, а й заздалегідь надало право іншим країнам вступити у справу.
Міжнародний суд дав Британії та іншим країнам час до 12 липня, щоб подати свої заяви.
Крім того, МКС заявив, що їхні заяви і весь процес обговорення можуть бути оприлюднені, попри те, що процедуру видачі ордера на арешт зазвичай тримають у секреті, щоб не насторожити підозрюваного.
"Хоча нижченаведене не слід розуміти як відкритий заклик Палати до подання матеріалів amicus curiae, Палата визнає, що запит і рішення Палати надати Сполученому Королівству дозвіл на подання зауважень можуть призвести до інших запитів на подання зауважень", - ухвалила колегія з трьох суддів.
В кінці квітня стало відомо, що МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху через війну в Газі.