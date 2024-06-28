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МКС відклав видачу ордерів на арешт Нетаньягу і Галланта

28 червня 2024, 11:11
МКС відклав видачу ордерів на арешт Нетаньягу і Галланта
Фото: з вільного доступу
Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав рішення про те, чи дозволити він прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Ґалланта за воєнні злочини.

Про це повідомляє газета The Jerusalem Post.

"Відтермінування відбулося після того, як 10 червня Британія подала заяву amicus curiae проти юрисдикції МКС з цього питання", - пише видання. 

Рішення, яке було ухвалене напередодні, не лише задовольнило прохання Британії про втручання, а й заздалегідь надало право іншим країнам вступити у справу.

Міжнародний суд дав Британії та іншим країнам час до 12 липня, щоб подати свої заяви.

Крім того, МКС заявив, що їхні заяви і весь процес обговорення можуть бути оприлюднені, попри те, що процедуру видачі ордера на арешт зазвичай тримають у секреті, щоб не насторожити підозрюваного.

"Хоча нижченаведене не слід розуміти як відкритий заклик Палати до подання матеріалів amicus curiae, Палата визнає, що запит і рішення Палати надати Сполученому Королівству дозвіл на подання зауважень можуть призвести до інших запитів на подання зауважень", - ухвалила колегія з трьох суддів.

В кінці квітня стало відомо, що МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху через війну в Газі.

 

міжнародний кримінальний судБіньямін НетаньягуЙоава Ґаллант

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