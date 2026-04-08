Україна завершила відбір до Міжнародного кримінального суду

Лев Кишакевич претендує на основну позицію, а Сенаторова - резервну.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що Україна завершила відбір кандидатів до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це Мудра написала на Facebook-сторінці.

За її словами, попри гучні заяви та політичні спекуляції, процедура висунення проводилася у встановлені строки та відповідно до регламенту.

"24–26 березня конкурсна комісія провела співбесіди з кандидатами. Комісія відзначила високий професійний рівень учасників, знання міжнародного права, практики МКС та Римського статуту, а також доброчесність і фахову підготовку. 8 квітня визначено кандидатів для подальшого висунення", - написала Мудра.

Основним кандидатом обрано суддю Верховного суду Лева Кишакевича, резервним - Оксану Сенаторову, одну з провідних українських спеціалісток з міжнародного кримінального права.

Мудра додала, що окремі політичні сили намагаються перетворити тему міжнародного правосуддя на кампанію з пошуку зради, але міжнародні процедури працюють за логікою права та встановлених строків, а не соцмережних обговорень.

Також на початку року Україна передала МКС матеріали про атаки рф на енергетику.