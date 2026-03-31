Нетаньягу заявив про спроби Ірану вбити Трампа

31 березня 2026, 10:22
Нетаньягу заявив про спроби Ірану вбити Трампа
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Іран щонайменше двічі намагався здійснити замах на Трамп.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався здійснити замах на президента США Дональда Трампа і, за його словами, ці спроби тривають.

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

За словами ізраїльського прем’єра, Іран протягом років залишається ключовим джерелом загроз у світі та одним із головних спонсорів тероризму.

"Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються це зробити", - заявив Нетаньягу.

Він також стверджує, що Іран причетний до загибелі та поранення тисяч американців, зокрема через використання саморобних вибухових пристроїв під час війни в Афганістані, а також до атак на дипломатичні установи США.

Нетаньягу підкреслив, що Тегеран, за його словами, продовжує вести агресивну політику та відкрито демонструє ворожість до Сполучених Штатів.

Заяви ізраїльського прем’єра пролунали на тлі загострення напруженості між Іраном та західними країнами.

 
