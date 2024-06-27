Будапешт вимагає від України визнати, що вся територія Закарпаття є "традиційно угорською" територією

За даними журналістів, угорська влада також вимагає від України послуговуватись виключно переписом населення 2001 року, хоча з того часу частка угорців на Закарпатті значно зменшилась.

Офіційний Будапешт вимагає від України визнати, що вся територія Закарпаття, навіть там, де етнічні угорці ніколи не проживали, є "традиційно угорською" територією.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Така вимога, за даними журналістів, міститься серед 11 пунктів, які Україна отримала у січні 2024 року від глави угорського МЗС Петера Сійярто, але які не були до цього часу оприлюднені. Тоді прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС лише у разі, якщо українська влада публічно зобов’яжеться виконати ці 11 вимог.

Як йдеться у статті "Європейської правди", найпроблемнішим є пункт щодо визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців, адже Будапешт вимагає автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття.

"Навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Підстава — те, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців складала понад 10%", — йдеться у матеріалі.

Зараз в українському законодавстві є норма, за якою населений пункт може визнаватись з "традиційним" проживанням меншини у разі, якщо там протягом останніх 100 років не менше 10% від усього населення складала певна етнічна група. Проте в уряді Орбана вимагають скасувати норму про 10% впринципі.

"Тобто якщо хоч скількись жило традиційно – то це "угорська" територія", — зазначили журналісти.

Крім того, офіційний Будапешт категорично наполягає на тому, щоб Україна використовувала виключно перепис 2001 року, хоча з того часу кількість угорців, які живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі, здебільшого через роздачу Орбаном угорських паспортів.

Журналісти "Європейської правди" пояснили, що причиною цього є те, що в Орбана бачать, що частка угорського населення на Закарпатті впала нижче 10%.

"Нині Будапешт побачив шанс використати історичну можливість і шантажем змусити Україну повернути їм "угорськість", якої давно немає в реальності", — йдеться у матеріалі.

На момент публікації матеріалу пресслужба МЗС України не коментувала вимоги Угорщини до офіційного Києва.