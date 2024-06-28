Головні тези дебатів Байдена і Трампа: Україна, Третя світова і вік кандидатів

В США відбулися перші дебати перед виборами президента серед двох головних кандидатів на президентське крісло - Джо Байденом і Дональдом Трампом.

Транслював дебати американський телеканал CNN.

Дебати відбулися в штаті Джорджія і це перші з двох запланованих дебатів перед виборами президента в США.

Пройшли вони без живої аудиторії, мікрофон учасників вмикали тільки тоді, коли була їх черга говорити. Не використовувалися суфлери, нотатки були заборонені.

Окрім внутрішніх питань, Байден та Трамп говорили про війну в Україні, російського диктатора Володимира путіна, конфлікт на Близькому Сході і посперечалися про вік.

Щодо України республіканець Дональд Трамп прокоментував так званий "мирний план" путіна щодо України. Екс-президент заявив, що умови путіна неприйнятні.

Також Трамп заявив, що війна в Україні - це наслідок неспроможності Байдена як президента і повторив, що нібито зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду.

"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами - і все через нього і дурні рішення, які він прийняв. росія ніколи не напала б, якби я був президентом", - заявив Трамп.

Вкотре повторивши попередні заяви про те, що Європа витрачає менше на підтримку України, ніж США.

Байден же в свою чергу назвав "дурницями" коментарі Трампа щодо війни в Україні.

Демократ сказав, що в разі припинення допомоги Україні путін не зупиниться: "далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО… Він не розуміє, про що він говорить".

Щодо третьої світової війни, то чинний американський лідер Байден розказав, що обрання президентом Трампа призведе до Третьої світової війни.

"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - сказав Байден.

На що Трамп відповів, що "ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити".

Щодо віку обох кандидатів, то під час дебатів 81-річного Байдена і 78-річного Трампа політики посперечалися, хто вправніше грає у гольф.

Республіканець сказав, що пройшов численні когнітивні тести і похизувався перемогою на двох клубних чемпіонатах з гольфу. Тоді яке демократ вказав на зріст і вагу Трампа і заявив, що пограє з опонентом у гольф, якщо той буде носити власну сумку.

Після сперечань про гольф Трамп додав: "Давайте не будемо поводитися, як діти". На що Байден відповів: "Ти дитина".

Щодо ситуації в Ізраїлі, то Трамп також розкритикував підхід Байдена до конфлікту на Близькому Сході.

"Якби я був президентом, Хамас ніколи б не атакував Ізраїль. В Ірану просто не було б грошей на Хамас", - сказав вінТрамп

Але Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи підтримає він створення незалежної палестинської держави, лише сказавши: "Подивимося". Він також зазначив, що "Ізраїлю треба закінчити його роботу"

Байден наголосив, що США за його президентства є "найбільшими прихильниками Ізраїлю". Він зазначив, що єдині, хто хоче війни, - це бойовики угруповання Хамас. На його думку, його потрібно ліквідувати.

"Хамас має бути ліквідований, але треба бути обережним зі зброєю, яку ви використовуєте у населених пунктах", - сказав Байден.

Крім того, на дебатах Байден процитував статтю The Atlantic, яка була опублікована у 2020 році. Видання писало, що Трамп під час президентства у приватному порядку принижував загиблих американських солдатів, називаючи їх "невдахами" і "лузерами". Байден згадав і про свого сина, ветерана війни, який помер від раку мозку.

"Мій син не був невдахою, не був лузером. Це ти - невдаха, ти - лузер", - сказав Байден Трампу.

Республіканець же відкинув звинувачення опонента і назвав цитату вигаданою.

За результатами опитування CNN: 67% глядачів визнали, що республіканець переграв чинного президента і лише 33% вважають, що найкраще виступив демократ.