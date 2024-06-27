Парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ

Грузинські депутати також хочуть встановити 17 травня нове державне свято — День святості сімʼї. Цього дня у світі відзначають День боротьби проти гомофобії та трансфобії.

Парламент Грузії 27 червня затвердив у першому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Проєкти пропонують заборонити зміну статі, усиновлення та опіку над неповнолітніми для одностатевих пар, а також проведення зборів, спрямованих на "популяризацію" одностатевих шлюбів, зміну статі, усиновлення дітей одностатевою парою.

Крім того, пропонується заборонити поширення у творах, програмах та інших матеріалах контент про одностатеві шлюби, інцест, всиновлення дітей одностатевими парами та операції зі зміни статі.

Грузинські депутати також хочуть встановити 17 травня нове державне свято — День святості сімʼї. Цього дня у світі відзначають День боротьби проти гомофобії та трансфобії.

Владна партія "Грузинська мрія" планує затвердити законопроєкти у другому і третьому читанні під час осінньої сесії, яка відкриється у вересні — незадовго до проведення парламентських виборів 26 жовтня.

Грузинський проєкт фактично повторює аналогічні уже ухвалені російські закони про заборону пропаганди ЛГБТ.

Нагадаємо, ЄС планує запровадити санкції та візові обмеження через грузинський закон про "іноагентів".

Ще на початку травня в Європарламенті закликали забрати у Грузії статус кандидата на членство в ЄС.

Все через розгін силовиками мітингу проти закону про іноагентів.

Нагадаємо, що у ніч на середу грузинські спецпризначенці намагалися жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі. Біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.