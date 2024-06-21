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ПОЛІТИКА

ЄС планує запровадити санкції та візові обмеження через грузинський закон про "іноагентів"

21 червня 2024, 17:25
ЄС планує запровадити санкції та візові обмеження через грузинський закон про
Фото: gettyimages.com
Очікується, що міністри обговорять документ з варіантами дій, підготовлений дипломатичною службою ЄС у відповідь на ухвалення суперечливого закону.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в понеділок, 24 червня, обговорять можливі санкції проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це пише Euractiv.

Очікується, що міністри обговорять документ з варіантами дій, підготовлений дипломатичною службою ЄС у відповідь на ухвалення суперечливого закону.

Брюссель закликав Тбілісі відкликати закон, який спричинив кількатижневі масові демонстрації, попередивши, що його ухвалення зашкодить надіям Грузії на вступ до Євросоюзу в найближчому майбутньому.

"Існує широка згода, що ЄС повинен відреагувати. Тепер нам просто потрібно знайти правильний баланс", – сказав дипломат ЄС, але попередив, що наразі незрозуміло, чи будуть запроваджені ці заходи.

Як частину негайних короткострокових заходів, документ пропонує призупинити двосторонні візити на високому рівні, зустрічі та заходи в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією, а також припинити дискусії, переговори та підписання двосторонніх угод.

У документі пропонується "призупинити виплату коштів, які безпосередньо йдуть на користь грузинській владі, і припинити обговорення будь-якої майбутньої допомоги", а також переглянути фінансову допомогу ЄС, "в тому числі з метою посилення підтримки громадянського суспільства і незалежних ЗМІ".

Ці заходи можуть бути скасовані після скасування закону і "за умови, що занепокоєння ЄС щодо згортання демократії буде пом'якшено за допомогою чітких публічних повідомлень".

У разі "подальшого погіршення ситуації", наприклад, "застосування насильства проти протестувальників" або "залякування чи серйозних порушень у виборчому процесі", у документі про варіанти дій пропонуються більш серйозні заходи, зокрема, повторне запровадження візових правил для грузинських урядовців і дипломатів відповідно до "шенгенської візової вимоги для всіх власників грузинських дипломатичних/службових паспортів".

"Але оскільки їхній негативний вплив відчують переважно громадяни, вони повинні бути прийняті лише як крайній захід", – попереджається в документі.

Внутрішній документ також пропонує додаткові заходи "на випадок фальсифікації виборів і серйозних порушень виборчого процесу".

У Грузії 26 жовтня відбудуться парламентські вибори, на які, як побоюється опозиція, може вплинути новий закон.

Ще на початку травня в Європарламенті закликали забрати у Грузії статус кандидата на членство в ЄС.

Все через розгін силовиками мітингу проти закону про іноагентів.

Нагадаємо, що у ніч на середу грузинські спецпризначенці намагалися жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі. Біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.

ГрузіясанкціїЄвросоюзіноагенти

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