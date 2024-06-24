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ПОЛІТИКА

Глава Бундесрату Німеччини прибула до Києва

24 червня 2024, 12:26
Глава Бундесрату Німеччини прибула до Києва
Фото: з вільного доступу
ЇЇ поїздка також мала на меті протистояти голосам, які все частіше лунають проти підтримки України.

Глава Бундесрату Німеччини Мануела Швезіг прибула до Києва з робочим візитом. 

Про це повідомляє BR24.

"Це знак солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною. Україна повинна перемогти в цій війні, і не можна допустити, щоб росії зійшла з рук ця агресія", - заявила вона. 

Поїздка Швезіг також була покликана протистояти голосам, які все частіше лунають проти підтримки України, особливо на сході Німеччини. Її завдання полягало в тому, щоб захистити курс німецького уряду від цих настроїв.

З моменту початку масштабної військової агресії росії проти України Німеччина проявила себе як один із ключових постачальників військової допомоги українським захисникам. Обсяг її підтримки є найзначнішим серед усіх європейських країн.

Нещодавно Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.

Німеччинавійнавізит в Україну

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