Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги

Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.

Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;

20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;

зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;

зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;

три реактивні артилерійські системи HIMARS;

два мостоукладачі BEAVER

дві броньовані інженерні машини Dachs;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

16 паливозаправників;

Також Німеччина у новому пакеті допомоги передасть боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.

Раніше повідомлялось, що Німеччина передасть Україні чверть від загальної кількості власних систем протиповітряної оборони Patriot.