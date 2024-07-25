Європа може змусити українських чоловіків повернутися додому – МЗС Польщі

Теоретично можна створити такі умови майже у кожній країні Єваросоюзу.

В Європі гіпотетично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися в Україну і стати на її захист.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю радіостанції RMF24.

"Є можливість запровадити такі умови перебування українців у ЄС, які заохочуватимуть їх до виконання обов'язку захищати свою Батьківщину", – заявив Сікорський.

За його словами, Україна наразі "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти. У країнах ЄС є "сотні тисяч" потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою Батьківщину.

Він додав, що Польща перебуває в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби.

На початку липня ми також писали, що в Польщі прогнозують відтік українських працівників через мобілізацію.