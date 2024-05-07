Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Як найбільший військовий постачальник Ізраїля, США мають можливість впливати на війну в Секторі Гази – Bloomberg

07 травня 2024, 20:45
Як найбільший військовий постачальник Ізраїля, США мають можливість впливати на війну в Секторі Гази – Bloomberg
Фото: facebook.com idfonline
Однак навіть натяк на призупинення поставок американської зброї може змінити розрахунки Нетаньягу.

США можуть припинити захищати Ізраїль від глобального осуду в органах міжнародного права і дипломатії, зокрема, в Гаазі й в Організації Об'єднаних Націй. Крім того, Білий дім, вже призупинив постачання боєприпасів до Ізраїля, що стало першою такою зупинкою з часу нападів Хамасу 7 жовтня. Цей жест може бути частиною більш масштабної зміни політики.

Про це повідомляє Bloomberg.

У лютому Байден видав Меморандум про національну безпеку — який вимагає від держсекретаря та інших осіб збирати достовірні письмові запевнення від країн, які отримують допомогу від США, що американська зброя не використовується для навмисного вбивства цивільних осіб або вчинення інших злочинів відповідно до національного чи міжнародного гуманітарного права. Він також зобов'язує уряд періодично звітувати перед Конгресом про те, чи все в порядку. 

Неурядова організація Amnesty International стверджує, що задокументувала "серйозні порушення" міжнародного гуманітарного права з боку Ізраїля і вимагає "негайного припинення" поставок зброї. Звинувачення варіюються від загальних — що Ізраїль використовує голод як військову тактику — до конкретних. В одному випадку, який описаний у звіті повідомляється, що ізраїльтяни застосували проти двох будинків у Газі боєприпаси прямого ураження американського виробництва —  технологію, яка перетворює "глухі" бомби на керовану вибухівку, в результаті чого загинули 43 цивільні особи, з яких 19 дітей і 14 жінок.

Однак навіть натяк на призупинення поставок американської зброї може змінити розрахунки Нетаньягу. З моменту свого заснування в 1948 році Ізраїль є найбільшим у світі сукупним одержувачем американської допомоги. Більше того, Вашингтон надає Ізраїлю всілякі привілеї. Наприклад, США зобов'язуються підтримувати "якісну військову перевагу" Ізраїлю: Ізраїль завжди отримуватиме кращу зброю, ніж та, яку США надсилають іншим партнерам у регіоні.

Ізраїль має абсолютне право й обов'язок захищатися від Хамасу, який хоче знищити єврейську державу і заслуговує на знищення у відповідь. Але, як і будь-яка інша країна, Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права під час бойових дій.

СШАХАМАСІзраїль

Останні матеріали

Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Політика
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 06 травня 2024, 16:26
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Cуспільство
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2024, 06:59
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється