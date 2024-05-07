Як найбільший військовий постачальник Ізраїля, США мають можливість впливати на війну в Секторі Гази – Bloomberg

Однак навіть натяк на призупинення поставок американської зброї може змінити розрахунки Нетаньягу.

США можуть припинити захищати Ізраїль від глобального осуду в органах міжнародного права і дипломатії, зокрема, в Гаазі й в Організації Об'єднаних Націй. Крім того, Білий дім, вже призупинив постачання боєприпасів до Ізраїля, що стало першою такою зупинкою з часу нападів Хамасу 7 жовтня. Цей жест може бути частиною більш масштабної зміни політики.

Про це повідомляє Bloomberg.

У лютому Байден видав Меморандум про національну безпеку — який вимагає від держсекретаря та інших осіб збирати достовірні письмові запевнення від країн, які отримують допомогу від США, що американська зброя не використовується для навмисного вбивства цивільних осіб або вчинення інших злочинів відповідно до національного чи міжнародного гуманітарного права. Він також зобов'язує уряд періодично звітувати перед Конгресом про те, чи все в порядку.

Неурядова організація Amnesty International стверджує, що задокументувала "серйозні порушення" міжнародного гуманітарного права з боку Ізраїля і вимагає "негайного припинення" поставок зброї. Звинувачення варіюються від загальних — що Ізраїль використовує голод як військову тактику — до конкретних. В одному випадку, який описаний у звіті повідомляється, що ізраїльтяни застосували проти двох будинків у Газі боєприпаси прямого ураження американського виробництва — технологію, яка перетворює "глухі" бомби на керовану вибухівку, в результаті чого загинули 43 цивільні особи, з яких 19 дітей і 14 жінок.

Однак навіть натяк на призупинення поставок американської зброї може змінити розрахунки Нетаньягу. З моменту свого заснування в 1948 році Ізраїль є найбільшим у світі сукупним одержувачем американської допомоги. Більше того, Вашингтон надає Ізраїлю всілякі привілеї. Наприклад, США зобов'язуються підтримувати "якісну військову перевагу" Ізраїлю: Ізраїль завжди отримуватиме кращу зброю, ніж та, яку США надсилають іншим партнерам у регіоні.

Ізраїль має абсолютне право й обов'язок захищатися від Хамасу, який хоче знищити єврейську державу і заслуговує на знищення у відповідь. Але, як і будь-яка інша країна, Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права під час бойових дій.